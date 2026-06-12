Perugia, Dj Ralf e Nada protagonisti del weekend di I Am Festival

musica, arte e spettacoli con ospiti, concerti e performance dal vivo

I am Festival entra nella sua fase centrale. L’evento culturale e artistico itinerante che sta animando il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano a Perugia, fino a domenica 14 giugno 2026, propone ogni sera un programma che unisce convivialità e spettacolo: dalle 18 aperitivi e buon cibo a cura di I Love Fish, accompagnati da musica e performance che trasformano l’area in un vero villaggio creativo.

Oggi, venerdì 12, dalle ore 19, si esibiranno: Ventura, cantautorato autentico e romantico da Foligno; “Falegnameria Marri” (ore 20,30) , che da anni ormai attraversa i maggiori palchi umbri e non solo e che spazia tra ritmi folk e rock, passando per contaminazioni etniche e latine; dj Ralf (ore 22), per la prima volta al percorso verde per un live-set internazionale tra house, elettronica e sperimentazione.

Domani, sabato 13 giugno, dalle ore 19 lo spazio musicale si aprirà con i “Sunmade”, tre colori, tre giovani musicisti, tre modi di percepire la musica, tre stili dove il blues il rock, il gospel, il soul, il pop, il funk e l’R&B, attraverso la loro visione, diventano un mash-up che sa di contemporaneo.

Alle 20,30 salirà sul palco il cantautore umbro Paolo Tassì con la sua musica che ingloba tutti i generi che da sempre gli appartengono, dal rock all’alternative, dal funk all’R&B, il tutto racchiuso in un mood ironico e malinconico.

A chiudere la serata (ore 22) ci sarà il “Disco legend by Memories”, l’evento musicale itinerante specializzato in successi dance, pop e disco dagli anni ’80 e ’90. Uno show che farà ballare un pubblico trasversale fatto di nostalgici del sound di quegli anni, ma anche di giovani che si faranno coinvolgere dall’energia di quei ritmi e sonorità.

Domenica 14 (ore 18) l’artista umbro e production designer internazionale, Daniele Procacci, realizzerà un’illustrazione dal titolo “Allegoria delle arti dello spettacolo in tecnica mista”. Si tratterà di un’opera su carta filigranata di originale concezione, che omaggerà le arti dello spettacolo e dell’intrattenimento durante i festeggiamenti per il trentacinquesimo anno di attività artistica del Maestro.

Alle ore 19 spazio a “You”, trio che si caratterizza per un sound acustico in lingua inglese, con radici nell’emo e nel grunge, arricchito da influenze alternative, progressive e jazz. Un live dall’atmosfera onirica.

La chiusura del festival sarà affidata a Nada (ore 21), che darà vita ad un concerto intenso e raffinato con ensemble polistrumentale. Il suo repertorio spazierà tra generi e culture fondendo suoni che parlano di connessione e appartenenza trasformando la musica in un linguaggio senza confini.

Il progetto I am festival è organizzato da Un/Lab srl con i Fondi europei della Regione Umbria (Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo, Pr – Fesr 2021-2027).

Oltre agli spettacoli, il percorso verde ospiterà la seconda parte di I Love Fish, la manifestazione che celebra la cultura del cibo con oltre 40 piatti di pesce di mare, lago e fiume, preparati da alcune delle migliori realtà della ristorazione umbra e nazionale e affiancati dal lavoro delle cooperative di pesca artigianale. L’evento, a ingresso libero, prevede aperitivo e cena tutte le sere con apertura dalle ore 18 e, sabato e domenica, anche a pranzo. La manifestazione è organizzata da Un/Lab srl in collaborazione di Verso aps, con il patrocinio del Comune di Perugia e della Regione Umbria.

Nei mesi scorsi I am festival ha organizzato spettacoli a Montefalco, Gualdo Cattaneo, Nocera Umbra, Collazzone ed Assisi.

Per ulteriori informazioni: www.iamfestival.it; www.ilovefish.it

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