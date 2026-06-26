Perugia, contributi alle famiglie numerose: pubblicato il bando

Domande online per i nuclei con almeno quattro figli residenti nella Zona sociale 2. Stanziati oltre 42mila euro
E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Perugia (www.comune.perugia.it) l’avviso pubblico per i contributi economici destinati alle famiglie numerose con almeno quattro figli.
L’avviso e tutte le notizie utili sono disponibili collegandosi al seguente link
https://servizipg2.comune.perugia.it/FamiglieNumerose2026/prehome
L’AVVISO
Il Comune di Perugia in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 2 (Perugia, Corciano, Torgiano), pubblica l’avviso di accesso a contributi economici rivolti a famiglie numerose con almeno quattro figli in attuazione della DGR .576 del 10.06.2026.
La dotazione finanziaria di tale misura è di € 42.874,65.
Destinatari
Possono partecipare coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
-essere residenti in uno dei comuni che afferiscono alla Zona sociale n. 2 (Perugia, Corciano, Torgiano)
-essere, comunque, residenti in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno cinque anni anche non continuativi;
-essere: cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini extracomunitari, in possesso del titolo di soggiorno regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi;
-avere all’interno del nucleo familiare un numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di anni diciotto;
-avere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore ad € 36.000,00.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata esclusivamente online dal richiedente o da un delegato.
La richiesta potrà essere presentata una sola volta e da un solo componente
per ogni nucleo familiare.
Alla piattaforma si accede con le credenziali SPID, CIE O CNS.
Termine per la presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate a partire da lunedì 29.06.2026 fino alle 23.59 di martedì 28.07.2026.
Per informazioni contattare
-il numero 0755773813 il lunedì dalle 15.00 alle 17.00, il giovedì dalle 10.00 alle 13.00.
– inviare una email all’indirizzo:
famiglienumerose@comune.perugia.it
Supporto per la presentazione delle domande
Il supporto tecnico per la presentazione delle domande è fornito tramite il servizio Digipass, fruibile solo su appuntamento, chiamando o scrivendo via whatsapp al numero 3351200989,
Sedi e orari di apertura degli sportelli Digipass sono consultabili alla pagina https://digipass.regione.umbria.it/perugia.