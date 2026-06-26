Perugia, cocaina nella sigaretta elettronica: arrestato 22enne

I Carabinieri sequestrano 51 dosi di cocaina e 2.800 euro in contanti

dei militari della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 22enne, residente nel nord Italia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione di servizio, che s’inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio e contrasto ai reati in materia di stupefacenti, è maturata a seguito di un controllo di un uomo fermato alla guida di una macchina, risultata poi a noleggio, lungo la Strada del Piccione.

L’atteggiamento sospetto del soggetto ha portato gli operanti a procedere ad una perquisizione personale e veicolare, estesa successivamente al domicilio, ovvero una struttura ricettiva del capoluogo, in cui regolarmente dimorava.

L’intuito dei militari ha portato al rinvenimento complessivo di 51 involucri contenenti cocaina, per un peso totale di circa 38 g. Parte dello stupefacente era abilmente occultata all’interno di una sigaretta elettronica, nel tentativo di eludere eventuali controlli da parte delle Forze dell’ordine.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati 2.800 euro in contanti, ritenuti costituire verosimile provento dell’attività di spaccio, nonché un telefono cellulare, anch’esso sottoposto a sequestro.

Il giovane è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Perugia, in attesa del rito direttissimo.

Al termine dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Perugia ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.