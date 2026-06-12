Perugia-Città di Castello, stop ai treni per quasi tre mesi

Circolazione interrotta tra Perugia Ponte San Giovanni e Città di Castello

Al via i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), sulla linea Perugia Ponte San Giovanni–Città di Castello. Per consentire la piena operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria sarà interrotta sulle tratte Perugia Ponte San Giovanni-Città di Castello dal 13 giugno al 6 settembre; Perugia Ponte San Giovanni-Perugia Sant’Anna dal 13 giugno al 14 luglio.

Le principali attività :

Perugia Ponte San Giovanni – Città di Castello: completamento delle attività di varo deviatoi nelle stazioni di Umbertide, Pierantonio e Città di Castello; adeguamento dei passaggi a livello agli standard RFI; installazione della segnaletica ERTMS, comprensiva della posa dei relativi pali, nonché adeguamenti circuitali dei sistemi di trazione elettrica propedeutici all’attivazione dell’ERTMS;

Perugia Ponte San Giovanni – Sant’Anna: realizzazione dei siti per gli impianti ACC/ERTMS; posa cavi e attrezzaggio del binario finalizzati all’attivazione del sistema ERTMS;

completamento degli interventi sulle tratte Perugia Ponte San Giovanni-Città di Castello per l’introduzione del sistema ERTMS , ( European Rail Transport Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità con interventi lungo tutta la direttrice. Un upgrading degli attuali sistemi di sicurezza e segnalamento del sistema ferroviario agli standard usati sulle linee ad Alta Velocità;

, ( il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità con interventi lungo tutta la direttrice. Un upgrading degli attuali sistemi di sicurezza e segnalamento del sistema ferroviario agli standard usati sulle linee ad Alta Velocità; completamento lavori ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione). Questi apparati, grazie alle potenzialità offerte dall’elettronica, gestiscono in modo più efficace ed efficiente la circolazione ferroviaria, soprattutto in caso di criticità, garantendo una maggiore flessibilità nell’uso dei binari di stazione.

Questi lavori – oltre 100 milioni di euro l’investimento complessivo legato a tutti gli interventi sulle linee – vedranno impegnate circa 180 persone, tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici, a lavoro su opere civili, armamento e impianti di sicurezza e segnalamento.

Gli orari aggiornati sono disponibili sui canali ufficiali e sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.