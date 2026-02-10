Perugia città degli innamorati: c’è ‘A san Valentino… Rosso priori, rosso amore’

Perugia diventa la città degli innamorati grazie all’evento ‘A san Valentino… Rosso priori, rosso amore’, a cura dell’associazione Priori aps, con il patrocinio del Comune di Perugia. Sabato 14 febbraio, una delle vie più suggestive del centro storico, via dei Priori, che ospita la Chiesa dei santi Stefano e Valentino, si accende e propone iniziative e allestimenti a tema che quest’anno coinvolgono anche le attività commerciali. La quarta edizione dell’evento propone una romantica visita alla Torre degli Sciri, aperta dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, da dove poter godere di un panorama unico con vista privilegiata su tutta la città, a cui si aggiunge la visita alla Chiesa dei santi Stefano e Valentino, dalle 17 alle 19.30, entrambe gratuite, senza necessità di prenotazione.

Grazie alla disponibilità dell’associazione centro culturale Leone XIII, della Pastorale familiare della Arcidiocesi di Perugia – Città della Pieve e dell’Associazione italiana cultura e sport, gli innamorati di ogni età potranno visitare la chiesetta accompagnati da un’appassionata conoscitrice, ricevere la benedizione di coppia e scoprire piccole sorprese. Ad allietare la visita, poi, le note dei giovani musicisti del Conservatorio di Perugia Francesco Morlacchi.

Tra le vetrine a tema, spazio a dolci e gastronomia d’amore nei bar, locali e ristoranti della via che propongono aperitivi, pranzi e cene con degustazione speciali; e poi ancora sconti e offerte nei negozi, laboratori di ceramica di coppia e biglietti d’amore artigianali.

“Siamo felici di poter ormai considerare la festa di San Valentino un appuntamento ricorrente – ha dichiarato Maria Antonietta Taticchi, presidente dell’associazione Priori – e di poter offrire alle coppie un luogo speciale nel cuore della città dove scambiarsi una promessa d’amore. Quest’anno siamo riusciti a coinvolgere tutte le attività della via, artigiani, commercianti, ristoratori e bar, che per la Festa di San Valentino si sono vestiti a festa e hanno allestito le vetrine a tema, proponendo eventi e mettendo in campo tanta creatività, passione e impegno per poter offrire le più varie e originali idee per festeggiare la festa dell’amore, anche con leggerezza e allegria. Così non solo la festa, ma anche l’offerta di esperienze di laboratori artigianali per la realizzazione di ceramiche e biglietti d’amore, le degustazioni, gli aperitivi e menù a tema, gli sconti e le offerte del cuore, dolci e gastronomia d’amore, in una via dei Priori sempre viva e accogliente”.

“Come amministrazione – ha detto Andrea Stafisso, assessore a Commercio e Artigianato del Comune di Perugia – siamo molto contenti di poter contare su un tessuto associativo, imprese commerciali e di artigianato che animano queste vie valorizzando quelle che sono le nostre identità storico culturali. Come la Chiesa dei santi Stefano e Valentino, una ‘chicca’ nel nostro centro storico poco conosciuta dagli stessi perugini; a partire dalla nostra tradizione e identità, il commercio e l’artigianato si confermano una grande leva per valorizzare gli spazi del nostro centro storico, per recuperare attrattività. Il settore del commercio e dell’artigianato però dimostra una grande capacità di fare rete, fare squadra”.

“Quella della Festa di San Valentino è una tradizione antica – hanno affermato i coniugi Convito Luca e Roberta, direttori Ufficio pastorale della famiglia –, ma a Perugia è la quarta edizione. Fin dal 2023, tutti coloro che hanno partecipato hanno mostrato di gradire molto l’iniziativa. I perugini sono affezionati a questa chiesa e desiderano trovarla aperta, per i turisti invece è stata una piacevole sorpresa, essere invitati a sostare e prendersi un po’ di tempo per la coppia”.