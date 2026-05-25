Perugia celebra la Sir campione d’Europa

La squadra ricevuta a Palazzo dei Priori dopo la conquista della seconda Champions League consecutiva

La Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e l’assessore allo sport Pierluigi Vossi hanno ricevuto oggi a Palazzo dei Priori la squadra della SIR Susa Scai Perugia, accompagnata dal presidente Gino Sirci, dall’allenatore Angelo Lorenzetti e dallo staff tecnico, per celebrare la conquista della seconda Champions League consecutiva della storia del club, risultato che proietta la società bianconera tra le grandi realtà della pallavolo europea e mondiale.

Nel corso dell’incontro l’amministrazione comunale ha consegnato alla squadra una coppa raffigurante il Grifo di Perugia e una pergamena celebrativa con la dedica della città alla società per “la conquista della Champions League di pallavolo, storico traguardo che onora la città e la sua comunità sportiva”.

Nel testo della pergamena il Grifo, simbolo di Perugia, viene richiamato come emblema dei valori incarnati dalla squadra: “la forza del leone e l’elevazione dell’aquila”, sintesi di coraggio, determinazione, visione, disciplina e capacità di affrontare ogni sfida con fierezza.

Il presidente Gino Sirci ha ripercorso le straordinarie vittorie della stagione, dalla conquista del torneo di Tokyo al Mondiale per club in Brasile, fino alla Supercoppa italiana e alla Champions League conquistata a Torino davanti all’Europa del volley.

“Perugia con questa coppa è diventata una delle grandi piazze europee e mondiali della pallavolo – ha dichiarato Sirci –. Siamo davvero felici di aver fatto questo per Perugia, perché sentiamo di voler dare qualcosa a questa città oltre che ricevere. Questa squadra ha dimostrato di essere forte dentro e fuori dal campo”.

Sirci ha inoltre ringraziato la Sindaca Ferdinandi per la presenza accanto alla squadra durante la finale europea: “È la prima volta che un sindaco viene a vedere una trasferta così importante e festeggia insieme alla squadra. Questo dimostra grande umanità e vicinanza”.

La Sindaca Vittoria Ferdinandi ha ricordato l’emozione vissuta nella notte della vittoria europea: “Mi porto dentro la gioia di quell’abbraccio e la consapevolezza di aver visto una squadra capace di rendere grande il nome di Perugia nel mondo. Non basta essere campioni sul campo, bisogna esserlo anche nei valori che si rappresentano. Quella sera la Sir ha dimostrato di essere una grande squadra fatta di grandi uomini”.

La Sindaca ha poi voluto sottolineare il valore della guida tecnica e societaria della squadra: “Avete la fortuna di essere accompagnati da due uomini straordinari. Gino Sirci continua a sognare la SIR sempre più grande e, così facendo, sogna più grande anche Perugia. Angelo Lorenzetti rappresenta invece la solidità, la concentrazione, il coraggio e la consapevolezza di chi ha fatto tutto il possibile ancora prima di scendere in campo”.

Nel consegnare il Grifo alla squadra, Ferdinandi ha spiegato il significato del simbolo cittadino: “Il Grifo tiene insieme due valori fondamentali: la forza del leone, che è disciplina e capacità di rialzarsi sempre, e l’elevazione dell’aquila, che è visione, eleganza e capacità di guardare sempre più in alto. Sono gli stessi valori che questa squadra rappresenta”.

L’assessore allo sport Pierluigi Vossi ha espresso “gratitudine per continuare ad esaltare una disciplina sportiva punto di riferimento di numerosi praticanti e tifosi della nostra città. La Pallavolo italiana ha Perugia come riferimento “