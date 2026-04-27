Perugia celebra i suoi talenti: 5 giovani calciatori dal Grifo alla Nazionale

L’Amministrazione comunale premia Biondini, Dottori, Rocchetti, Isidori e Vinti. L’assessore Vossi: “Siete piccoli grandi uomini, esempio di sacrificio per chi insegue un sogno”

“Dalla squadra della nostra Città al sogno azzurro”. L’Amministrazione comunale ha reso omaggio a cinque giovani calciatori umbri che, partiti dall’A.C. Perugia, sono arrivati ad indossare la maglia delle Nazionali giovanili.

Si tratta di: Edoardo Biondini, Christian Dottori, Edoardo Rocchetti, Alessandro Isidori e Leonardo Vinti.

La cerimonia di consegna si è tenuta lunedì 27 aprile nella sala Rossa di palazzo dei Priori, alla presenza dell’assessore allo Sport Pierluigi Vossi, del direttore generale del Perugia Calcio Hernan Borras e del responsabile del settore giovanile del Perugia Calcio Giovanni D’Andrea.

Edoardo Biondini, classe 2009, centrocampista dell’Empoli, è capitano della Nazionale under 17.

Christian Dottori, centrocampista perugino classe 2008, è in forza all’AC Perugia ed è punto fermo della Nazionale under 18.

Edoardo Rocchetti, difensore classe 2009, gioca con la Juventus ed è stato tra i protagonisti prima della Nazionale under 15 e poi dell’under 16. Ora è stabilmente nell’under 17.

Alessandro Isidori, ala sinistra classe 2009, è in forza alle giovanili dell’Empoli ed ha indossato la maglia della Nazionale under 16 ed ora under 17.

Leonardo Vinti, portiere classe 2008, è un giocatore del Perugia Calcio e Nazionale under 18. E’ figlio d’arte, visto che il papà Graziano è stato estremo difensore del Grifo tra gli anni ’80 e ’90.

La pergamena consegnata dall’assessore Vossi, a nome della città e della sindaca, recita: “Con orgoglio l’amministrazione comunale rende omaggio al tuo percorso nato sui campi dell’AC Perugia e arrivato fino alla maglia della nazionale. Il tuo impegno, la tua passione e i sacrifici sono esempio concreto per tutti i giovani che inseguono un sogno.

A te che hai portato con onore i colori della nostra terra ai massimi livelli, il nostro più sentito riconoscimento a promuovere un traguardo sempre più prestigioso, dalla squadra della nostra città alla maglia della nazionale azzurra”.

“Questa iniziativa – ha spiegato l’assessore Vossi – nasce da un’esperienza comune: tanti anni fa, infatti, ho avuto la fortuna non solo di giocare nel settore giovanile del Perugia, ma anche di ricoprire nella società della nostra città il ruolo di istruttore/allenatore.

E proprio i settori giovanili, partendo da quello del Perugia, rappresentano per la città e per la nostra Amministrazione motivi di orgoglio e di grandi soddisfazioni come in questo caso”.

Vossi ha colto l’occasione, oltre che per premiare i ragazzi, anche per ringraziare le rispettive famiglie che vivono giornalmente e comprendono le difficoltà e i sacrifici che compiono questi ragazzi. In un’età dove tanti amici e amiche fanno tutt’altro, loro già sono “piccoli grandi uomini”, perché hanno saputo coniugare la loro passione con i percorsi di studio,

“Perugia, la città di Perugia ci teneva a omaggiarvi uno per uno, non perché siate arrivati ma per aver intrapreso con coraggio, impegno e dedizione questo percorso virtuoso che vi ha portato ad indossare la maglia della Nazionale, portando in alto il nome della nostra città e regione. Ora viene il difficile per voi, perché la sfida più difficile è mantenere quanto avete raggiunto”.

Vossi ha tenuto a precisare che, con le pergamene, la città vuole omaggiare i ragazzi, il Perugia Calcio e il suo settore giovanile, ma idealmente anche i genitori, i parenti e le famiglie dei giovani atleti.