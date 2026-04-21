Perugia: Carabinieri e Gruppo Grifo Agroalimentare insieme contro le truffe agli anziani

Il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Perugia e “Il Gruppo Grifo Agroalimentare” s.a.c. hanno sottoscritto un accordo di collaborazione volto a promuovere iniziative congiunte di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, rafforzando la cultura della legalità e la sicurezza delle fasce più fragili della popolazione.

L’accordo è stato siglato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Sergio Molinari, e dal Presidente de “Il Gruppo Grifo Agroalimentare”, dott. Carlo Catanossi.

Nell’ambito dell’intesa, a partire da fine aprile sarà avviata una specifica campagna informativa attraverso la commercializzazione, nella piccola e media distribuzione, di confezioni di latte da 1 l parzialmente scremato, a lunga conservazione, recanti consigli utili per prevenire le truffe agli anziani.

La diffusione delle citate immagini, nelle quali è raffigurata in forma stilizzata la quotidiana azione di vicinanza e rassicurazione sociale posta in essere dai militari dell’Arma, si inserisce in una più ampia campagna di prevenzione e contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani avviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, reiterata nel tempo, attraverso molteplici iniziative su tutto il territorio nazionale.

I messaggi riportati sulle confezioni richiamano, in sintesi, alcune fondamentali regole di prudenza da osservare in relazione a siffatte condotte delittuose, quali“diffidare delle apparenze; non aprire la porta a sconosciuti; non lasciarsi distrarre in situazioni sospette; diffidare da richieste di denaro e dati sensibili da interlocutori telefonici o contatti via internet e ricordare che le Forze dell’ordine non richiedono mai denaro ai cittadini per alcun tipo di intervento o assistenza, invitando in ogni caso a contattare il Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 o recarsi nel più vicino presidio di polizia in presenza di situazioni dubbie”.

Le aree di collaborazione riguardano, in particolare, la promozione di comportamenti consapevoli e l’informazione capillare dei cittadini, anche mediante strumenti innovativi e canali di comunicazione diffusi, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza dei reati predatori ai danni delle persone anziane.

In occasione della sottoscrizione, il Comandante Provinciale, Col. Sergio Molinari ha sottolineato “l’importanza della collaborazione con una realtà produttiva radicata nel territorio e la particolare tipologia di prodotto utilizzato, che costituiscono veicoli efficaci e diffusi per raggiungere un’ampia platea e rafforzare l’azione di prevenzione a tutela delle fasce più vulnerabili. Grazie a questa sinergia, insieme alle altre metodologie condotte dall’Istituzione nel fronteggiare al meglio il delicato fenomeno, potremo, pertanto, alimentare e divulgare una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza nella popolazione circa le possibili insidie che si annidano di fronte a illeciti comportamenti di malintenzionati, che possono manifestarsi sia in presenza che attraverso le molteplici forme di comunicazione e/o tecnologia di cui oggigiorno si dispone”.

Il Presidente de “Il Gruppo Grifo Agroalimentare” – Carlo Catanossi – ha evidenziato come “L’invito dell’Arma dei Carabinieri per questa collaborazione è per noi motivo di orgoglio. Una iniziativa che serve non solo a informare le persone anziane sul pericolo delle truffe telefoniche e on line ma anche chi le accudisce e assiste quotidianamente. Le persone fragili che ogni anno sono oggetto di truffe sono numerose e le forme fraudolente sono sempre più raffinate e difficili da individuare. Con l’inserimento di informazioni utili sulle nostre confezioni di latte, che entrano praticamente in tutte le case degli umbri e non solo, intendiamo coadiuvare i Carabinieri nella loro lotta alle truffe agli anziani e alle persone fragili attraverso un’azione di informazione mirata e duratura”.