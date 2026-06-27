Perugia: arrestato per danneggiamento aggravato di autoveicolo militare e oltraggio a pubblico ufficiale

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne, ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato dell’autovettura militare, oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio nei confronti di Forza Armata dello Stato.

In particolare gli operanti, a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, relativa a un’aggressione ai danni di una donna, sono intervenuti in piazza IV Novembre, insieme a personale della locale Questura.

Nel mentre uscivano dall’autovettura con i colori d’istituto, per poter individuare a distanza di pochi metri la presunta vittima, i militari hanno colto l’uomo che si era avvicinato al mezzo di servizio ed iniziato ad urinare sullo stesso, riprendendo la scena con il proprio telefono cellulare.

Nella circostanza le immagini venivano catturate anche dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale presenti nell’area, visualizzate in diretta dagli operatori della Centrale Operativa del Comando Provinciale, quale ulteriore elemento indiziario raccolto a carico del giovane.

Lo stesso, pertanto, è stato prontamente bloccato e neutralizzato dagli operanti, prima di procedere negli ulteriori adempimenti trasferendolo presso la Caserma di via Giovanni Ruggia, ove è stato dichiarato in stato di arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’interessato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, informato al riguardo, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, all’esito del quale il Giudice del locale Tribunale ha convalidato il provvedimento restrittivo.