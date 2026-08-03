Perugia, arrestato 18enne per spaccio

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha proceduto all’arresto di un uomo di 18 anni, con precedenti per reati in materia di spaccio, per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, durante il pattugliamento cittadino nei pressi della stazione degli autobus in via Cortonese, gli agenti hanno proceduto a fermare il ragazzo, il quale mostrandosi in stato di agitazione assumeva atteggiamenti sospetti.

A seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente 17 g di sostanza cannabinoide, come da accertamenti effettuati dal personale della Polizia Scientifica, unitamente ad un bilancino di precisione ed alla somma di 175 euro in contanti.

L’uomo è stato trovato altresì in possesso di due telefoni cellulari, di cui uno di sua proprietà e l’altro, di cui non era in grado di giustificarne la provenienza, oggetto di querela per il reato di furto, successivamente restituito al legittimo proprietario.

Per questi motivi, al termine degli atti di rito, il 18enne è stato denunciato per il reato di ricettazione e tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza fino all’udienza di convalida.