Perugia, approvato all’unanimità il progetto per il ciclismo inclusivo

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Mencaglia per promuovere un progetto di ciclismo inclusivo rivolto alle persone con disabilità, anche visive, attraverso l’utilizzo di biciclette tandem. L’atto impegna Sindaco e Giunta a valutare l’avvio di una sperimentazione coinvolgendo associazioni, volontari e realtà sportive del territorio, favorendo l’accesso a strumenti e attività capaci di coniugare sport, inclusione sociale e partecipazione.

“Questo Ordine del Giorno nasce dall’ascolto di persone che hanno avuto un’idea semplice e straordinaria: mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per consentire ad altri di vivere esperienze che troppo spesso diamo per scontate.” – dichiara Mencaglia.

“Le testimonianze raccolte durante i lavori della Commissione sono state preziose – prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia – perché ci hanno mostrato come una bicicletta tandem possa diventare molto più di un mezzo di trasporto o di un’attrezzatura sportiva: può essere uno strumento di inclusione, di relazione e di libertà.”

L’Ordine del Giorno prevede la possibilità di dotare il Comune di biciclette tandem da mettere a disposizione delle associazioni attraverso forme di comodato o contributi dedicati, con l’obiettivo di sviluppare attività inclusive sul territorio comunale.

“Una comunità si misura anche dalla sua capacità di rendere accessibili a tutti esperienze che per molti sono normali. Questo progetto va esattamente in questa direzione: non richiede grandi opere o investimenti onerosi, ma la volontà di mettere in rete energie, associazioni e istituzioni per creare nuove opportunità. Per questo sono particolarmente soddisfatto che il Consiglio comunale abbia scelto di approvarlo all’unanimità. È un segnale importante di attenzione verso l’inclusione e verso il valore dello sport come strumento di partecipazione e crescita della comunità” – conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Mencaglia.

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Mencaglia per promuovere un progetto di ciclismo inclusivo rivolto alle persone con disabilità, anche visive, attraverso l’utilizzo di biciclette tandem. L’atto impegna Sindaco e Giunta a valutare l’avvio di una sperimentazione coinvolgendo associazioni, volontari e realtà sportive del territorio, favorendo l’accesso a strumenti e attività capaci di coniugare sport, inclusione sociale e partecipazione.

“Questo Ordine del Giorno nasce dall’ascolto di persone che hanno avuto un’idea semplice e straordinaria: mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per consentire ad altri di vivere esperienze che troppo spesso diamo per scontate.” – dichiara Mencaglia.

“Le testimonianze raccolte durante i lavori della Commissione sono state preziose – prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia – perché ci hanno mostrato come una bicicletta tandem possa diventare molto più di un mezzo di trasporto o di un’attrezzatura sportiva: può essere uno strumento di inclusione, di relazione e di libertà.”

L’Ordine del Giorno prevede la possibilità di dotare il Comune di biciclette tandem da mettere a disposizione delle associazioni attraverso forme di comodato o contributi dedicati, con l’obiettivo di sviluppare attività inclusive sul territorio comunale.

“Una comunità si misura anche dalla sua capacità di rendere accessibili a tutti esperienze che per molti sono normali. Questo progetto va esattamente in questa direzione: non richiede grandi opere o investimenti onerosi, ma la volontà di mettere in rete energie, associazioni e istituzioni per creare nuove opportunità. Per questo sono particolarmente soddisfatto che il Consiglio comunale abbia scelto di approvarlo all’unanimità. È un segnale importante di attenzione verso l’inclusione e verso il valore dello sport come strumento di partecipazione e crescita della comunità” – conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Mencaglia.