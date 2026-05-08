Via libera in Commissione alle modifiche del regolamento, esenzione totale fino a 9.796 euro e tutele rafforzate per i nuclei numerosi

“Oggi in I CCP sono state approvate le modifiche al regolamento TARI circa l’innalzamento delle soglie di esenzione e di contribuzione per il pagamento della suddetta imposta, e come forze di maggioranza esprimiamo una grande soddisfazione e un sentito ringraziamento per il lavoro del settore Finanze e dell’Assessora Sartore, sempre attenta alle istanze portate avanti dal Consiglio”, così in una nota dei consiglieri di maggioranza.

“Un anno fa ci eravamo presi un impegno: aiutare le famiglie perugine in questi tempi di difficoltà e di continua incertezza economica mitigando l’impatto di eventuali aumenti nella tassazione comunale, aggredendo in primis la tassa sui rifiuti, così centrale nella vita della comunità perugina.

Per questo abbiamo chiesto alla Giunta di spostare verso l’alto le soglie ISEE per i bonus TARI, e da oggi, anche recependo la normativa nazionale del bonus sociale rifiuti, sarà esentato dal pagarla chiunque abbia un ISEE pari a 9.796 €, con uno scostamento di quasi 4.000 € dalla precedente soglia.

Oltre all’innalzamento anche delle altre soglie di contribuzione, per le famiglie numerose con 4 o più figli abbiamo innalzato la soglia ISEE a 21.500 € mantenendo la definizione della tassazione su 3 soli membri, e per chi invece smaltisce la frazione organica attraverso sistemi di compostaggio è previsto uno sgravio del 20% sulla quota variabile”

Questo segno di vicinanza ai nostri concittadini e alle nostre concittadine rappresenta un tassello centrale della nostra azione amministrativa e un impegno importante anche a livello di risorse che, insieme alla copertura integrale delle domande di esenzione già garantito dall’anno scorso, va nella direzione di una Perugia più equa e giusta e vicina alle difficoltà dei nostri concittadini.