Perugia, apertura straordinaria uffici per rilascio Carta d’Identità Elettronica

In occasione del referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, al fine di garantire a coloro che siano sprovvisti di un documento di identità, il rilascio della carta di identità elettronica, l’UFFICIO CARTE DI IDENTITA’ osserverà il seguente orario:

Sabato 21 marzo dalle 09:00 alle 18:00 orario continuato

dalle 09:00 alle 18:00 orario continuato Domenica 22 marzo dalle 07:00 alle 22:30 orario continuato

dalle 07:00 alle 22:30 orario continuato Lunedì 23 marzo dalle 07:00 alle 15:00 orario continuato

Gli elettori sprovvisti di documento di riconoscimento, per motivi di furto o smarrimento, dovranno presentarsi con:

la denuncia di smarrimento o furto di tutti i documenti di riconoscimento di cui l’elettore era in possesso

una foto tessera formato cartaceo o digitale

N.B. nel caso in cui la precedente carta di identità sia stata rilasciata in formato cartaceo o si tratti di un primo rilascio della carta e non si è in possesso di altro documento valido è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di un documento di riconoscimento valido che attestino l’identità del richiedente la C.I.E.

Verrà rilasciata la ricevuta C.I.E. che vale come documento per attestare l’identità del votante.

Il costo della carta di identità elettronica sarà di € 22.20 (nuova/rinnovo) o di € 27.30 (duplicato).

Si informa che a partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente la loro validità, anche qualora riportino una data di scadenza successiva.

Chi avesse una carta d’identità cartacea è dunque invitato a cogliere l’occasione di queste aperture straordinarie per sostituirla fin da ora con la carta d’identità elettronica (CIE) al costo di 22.20 euro.