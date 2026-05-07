Perugia all’Open Day dell’Università: il comune presente con servizi e opportunità per gli studenti 

Il Comune di Perugia sarà presente all’Open Day dell’Università degli Studi di Perugia (Barton Park, 8 maggio) con un proprio stand dedicato e personale qualificato, con l’obiettivo di offrire a studentesse e studenti informazioni e servizi pensati per accompagnarli nella scelta del percorso universitario e nella vita in città.

La partecipazione si inserisce nel più ampio progetto di promozione della città come destinazione universitaria, sviluppato attraverso la campagna “Sapere Perugia” declinata nel claim “Perugia, dove il tuo studio trova casa” che punta a rafforzare l’attrattività del capoluogo umbro nei confronti di studenti italiani e internazionali, valorizzando qualità della vita, servizi e opportunità offerte dal territorio.

Durante l’Open Day, lo stand del Comune rappresenterà un punto informativo strategico per far conoscere l’insieme dei servizi comunali dedicati agli studenti: dall’accoglienza abitativa alle opportunità culturali, dalla mobilità ai servizi per il tempo libero, fino alle iniziative rivolte all’inclusione e alla partecipazione attiva alla vita cittadina.

“La presenza del Comune – dichiara l’Assessore Andrea Stafisso – risponde a una visione precisa: raccontare Perugia non solo come sede di studio, ma come luogo in cui costruire il proprio futuro. Una città accogliente, a misura di studente, intesa come “campus diffuso” che integra centro storico, poli universitari e spazi culturali, offrendo un ecosistema di relazioni, formazione e opportunità professionali.”

L’iniziativa si colloca inoltre nell’ambito dell’accordo “Reciprocittà”, sottoscritto dal Comune con gli istituti di cultura della città e della durata di quattro anni. L’intesa mira a consolidare il sistema culturale locale e a potenziare l’attrattività di Perugia nei circuiti nazionali e internazionali del sapere, promuovendo la condivisione dei patrimoni culturali con la collettività e l’adozione di modelli avanzati di economia della conoscenza.

Tra gli obiettivi strategici dell’accordo figurano anche la sperimentazione di forme innovative di collaborazione tra istituzioni, la progettazione di servizi integrati in una logica di “sistema urbano”, il sostegno all’autoimprenditorialità giovanile e la valorizzazione della dimensione europea nelle politiche di sviluppo della città.

Con questa partecipazione, il Comune rafforza il proprio impegno nel costruire una comunità inclusiva e dinamica, capace di attrarre e trattenere talenti, favorendo il senso di appartenenza e contribuendo alla crescita individuale e collettiva.

Perugia si conferma così città universitaria aperta, internazionale e orientata al futuro, dove studio, qualità della vita e opportunità si incontrano.