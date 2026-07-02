Perugia, alla Galleria Nazionale Van Gogh con L’Arlesiana

Nel 2024, con l’arrivo a Perugia di Costantino D’Orazio, sono state inaugurate una serie di mostre-dossier che partono dall’approfondimento di un capolavoro, fino ad arrivare all’opera di estrema rilevanza.

Si è iniziato con Klimt e “le tre età”, poi Modigliani con “Nu couché” ed ora si arriva a Van Gogh con “L’arlesiana”.

Il dipinto ritrae Madame Ginoux, prprietaria del caffè de la Gare ad Arles, uno dei soggetti piu cari al pittore brabantino.

La versione in mostra a Perugia, di proprietà della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, appartiene alla fase successiva allo spostamento volontario nell’ospedale psichiatrico di Sant-Rémy-de-Provence, durante il soggiorno di Vincent che va da maggio del 1889 all’anno successivo, poche settimane prima della morte.

Dipinge a memoria il quadro, non dal vivo, utilizzando un disegno di Gauguin, rimasto in suo possesso, dopo la precipitosa fuga dell’amico.

Per accompagnare il visitatore alla scoperta di quest’opera, è esposto un ricco nucleo di dipinti provenienti dal Museo dell’Ottocento di Pescara, Fondazione Di Persio – Pallotta.

Un modo di documentare le trasformazioni della ritrattistica femminile nella seconda metà dell’Ottocento e ampliare il punto di vista degli artisti italiani operanti a Parigi negli anni prossimi a quelli dell’impressionismo di Van Gogh.

Ci sono quindi esposte opere di Toma, Altamura, Lega, Mancini, Bianchi e Cannicci.

Accanto all’Arlesiana, De Nittis, Zandomeneghi e Boldini raccontano il volto femminile di Parigi della Belle Èpoque.

Questa mostra è anche una bella eredità lasciata da Costantino D’Orazio, che da pochi giorni è stato nominato Direttore Generale Creatività Contemporanea dal ministro Giuli.

Insieme a lui ha collaborato alla mostra e al catalogo anche Aurora Roscini Vitali e Alessandra Migliorati.

Luca Dottori