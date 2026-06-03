Perugia, al via le candidature per gli esami di abilitazione nelle autoscuole

Al via le candidature per gli esami di abilitazione 2026 destinati agli insegnanti di teoria e agli istruttori di guida di autoscuola. La Provincia di Perugia rende noto che è online, nel portale istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico contenente requisiti, modalità e scadenze per partecipare alle prove d’esame.

Le domande di ammissione potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 giugno alle ore 13.00 del 10 giugno 2026 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo provincia.perugia@postacert.umbria.it. Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse con modalità diverse o oltre il termine previsto.

L’avviso è rivolto a coloro che intendono conseguire l’abilitazione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta, compresa la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria tramite il sistema PagoPA.

Tutte le informazioni, la modulistica e il testo integrale dell’avviso sono consultabili nella sezione Avvisi pubblici del portale istituzionale della Provincia di Perugia:

https://www.provincia.perugia.it/servizi/concorsi-avvisi/avvisi-pubblici.