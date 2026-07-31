Perugia, al via i lavori notturni in via della Pallotta fino a Prepo

Previsti restringimenti, sensi unici alternati e limite di 30 km/h

Prenderanno il via lunedì 3 agosto i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra via della Pallotta e l’ingresso del raccordo Perugia-Bettolle in direzione Prepo, che avverranno esclusivamente in orario notturno. L’intervento, richiesto dal Comune di Perugia e interamente finanziato da Anas, interesserà una delle arterie cittadine maggiormente sollecitate dall’aumento del traffico dovuto ai lavori sulle gallerie del raccordo.

“È un risultato importante – dichiarano la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Zuccherini – frutto di un confronto costante e costruttivo con Anas. Fin dall’inizio abbiamo chiesto che, accanto ai lavori sulle gallerie, venissero previsti interventi di riqualificazione delle strade comunali che hanno sopportato il peso del traffico deviato. Questa richiesta è stata accolta e oggi si traduce in un beneficio concreto per la città.”

“I lavori sulle gallerie hanno inevitabilmente creato disagi a cittadini e imprese, ma erano ormai non più rinviabili. Le gallerie del raccordo sono arrivate al termine della loro vita utile e, senza questi interventi, il rischio concreto sarebbe stato quello della chiusura del raccordo Perugia-Bettolle. Anas ha anche richiesto al Ministero una proroga dei tempi di esecuzione, senza ottenerla, proprio perché le opere dovranno essere concluse entro il 2027.”

“È però doveroso ricordare che la situazione attuale è anche il risultato di ritardi accumulati negli ultimi dieci anni. Le prime due gallerie sono state riqualificate quasi un decennio fa e resta difficile comprendere perché non si sia proseguito con una programmazione più regolare degli interventi. Oggi ci troviamo così a concentrare in appena due anni lavori che avrebbero potuto essere distribuiti nel tempo, riducendo sensibilmente i disagi per la città.”

“Come Amministrazione abbiamo scelto di affrontare questa fase con responsabilità, dialogando con Anas per limitare il più possibile gli effetti dei cantieri sulla vita dei cittadini. Il rifacimento di queste strade è la dimostrazione che una collaborazione istituzionale seria può produrre risultati concreti.”

“L’attenzione, il dialogo e la collaborazione con tutti gli enti continueranno a guidare la nostra azione amministrativa. Continueremo a lavorare affinché i cantieri procedano nel rispetto dei tempi previsti e con il minor impatto possibile, trasformando un momento di difficoltà in un’opportunità di miglioramento per la città.”

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori, che avverranno solo in orario notturno, è stata emessa l’ordinanza n. 1285 del 31 luglio 2026 che prevede i seguenti provvedimenti sulla circolazione stradale, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori, in vigore dal 3 al 13 agosto e dal 18 al 24 agosto dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo:

1)senso unico alternato di marcia nel tratto compreso fra via Assisana e via Fonti Coperte;

2) restringimento della carreggiata o senso unico alternato di marcia in via Campo di Marte, nel tratto compreso fra via Fonti Coperte e via Mentana;

3) restringimento della carreggiata in via Mentana, nel tratto compreso fra via Campo di Marte e via Fosso dell’Infernaccio;

4) restringimento della carreggiata in via Fosso dell’Infernaccio, nel tratto compreso fra strada di Prepo e via Palermo;

5) senso unico alternato di marcia in via Fosso dell’infernaccio, nel tratto compreso fra via Palermo e l’innesto al raccordo autostradale Perugia – Bettolle;

6) limite massimo di velocità di 30 km/h in via della Pallotta, via Campo di Marte, via Mentana, via Fosso dell’Infernaccio, nei tratti interessati dai lavori e in quelli ad essi adducenti.

Occorre precisare infine che la deviazione del traffico sul percorso alternativo, rappresentato dalle strade comunali, avverrà solamente di notte, in quanto le gallerie del raccordo interessate dai lavori Anas di giorno saranno regolarmente aperte.