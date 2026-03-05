Perugia, 8 marzo di lotta contro il Ddl Bongiorno che ridefinisce la violenza sessuale

Iniziativa di Spi Cgil con Unione donne italiane e Unione degli universitari – L’evento lunedì 9 marzo alle 16, al Piccolo Teatro della frazione di Collestrada

“Non consentiamo! È la mancanza di consenso a fare la violenza”. Questo il titolo dell’iniziativa che lo Spi (Sindacato pensionati italiani) Cgil Perugia, insieme all’Unione donne italiane (Udi) e all’Unione degli universitari (UdU), ha organizzato nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna. L’evento è in programma lunedì 9 marzo alle 16, nella frazione perugina di Collestrada, al Piccolo Teatro.

“L’obiettivo di questo incontro – spiegano gli organizzatori – è quello di far conoscere e contrastare il ddl Bongiorno che cancella la parola consenso dall’articolo 609 del codice penale per definire il concetto di violenza sessuale”.

Alla tavola rotonda parteciperanno Rossella Casciarri dello Spi Cgil, Sara Pasquino, presidente dell’Udi Perugia, la psicologa Rosella De Leonibus, Nicoletta Schembari, coordinatrice dell’Udu Perugia, Marta Melelli, segretaria della Filcams Perugia, e Barbara Mischianti, segretaria della Camera del lavoro di Perugia.

Al termine del dibattito seguirà una performance organizzata dalle donne dello Spi Cgil perugino, denominate Le Spine nel fianco, dirette da Emanuela Faraglia.