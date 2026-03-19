Perugia: 56enne arrestato per atti persecutori in danno di una giovane studentessa

I Carabinieri della Stazione di Perugia Fortebraccio hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino, 56enne, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di una studentessa universitaria 24enne, di origini ucraine.

Nel corso dell’ultimo mese l’uomo, pur non conoscendo la giovane e in assenza di qualsiasi rapporto o pregressa relazione con la stessa, avrebbe posto in essere reiterate condotte moleste e persecutorie, consistite in continui approcci e insistenti tentativi di corteggiamento, nonostante il netto rifiuto della giovane donna. In particolare, con frequenza quasi quotidiana, anche in orario notturno, avrebbe avvicinato la studentessa, pedinandola e appostandosi sia nei pressi della sua abitazione che nei luoghi da lei abitualmente frequentati, al fine di intercettarla e parlarle.

Le condotte hanno determinato nella vittima un perdurante stato d’ansia e un fondato timore per la propria incolumità, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

A seguito di tempestiva attività investigativa, i Carabinieri sono riusciti a identificare il soggetto e ad arrestarlo in flagranza proprio mentre pedinava nuovamente la vittima vicino casa sua. Come disposto dal magistrato di turno, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne.

Il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, applicando all’interessato la misura della custodia cautelare in carcere.