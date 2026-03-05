Permessi ZTL settori esterni, polemica sui pagamenti retroattivi

Il Gruppo Consiliare Fare Perugia con Romizi – Forza Italia denuncia quanto sta accadendo in questi giorni ai cittadini titolari di permessi ZTL dei settori esterni.

Numerosi residenti stanno ricevendo una comunicazione con cui viene richiesto il pagamento di 6 euro annui per ciascun permesso ZTL posseduto, introducendo un nuovo onere economico. La richiesta non riguarda solo i permessi in scadenza nel 2025, ma anche quelli con scadenze successive, già rilasciati secondo la precedente disciplina.

Fino al 2025 il permesso ZTL per i settori esterni prevedeva il pagamento di due marche da bollo da 16 euro (una sulla richiesta e una sul permesso) e aveva una validità quinquennale.

Le condizioni erano quindi definite al momento del rilascio. Modificarle durante la validità del titolo, introducendo un pagamento annuale aggiuntivo, appare una scelta discutibile e penalizzante per cittadini che hanno già rispettato gli obblighi previsti.

Non è una questione di importo, ma di principio: cambiare le regole mentre il permesso è ancora valido compromette il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini.

Gentili dichiara: «Non possiamo accettare che ai perugini vengano cambiate le condizioni a partita in corso. Non si tratta dei 6 euro, ma del rispetto delle regole e della correttezza amministrativa. Chi ha ottenuto un permesso quinquennale deve poter contare sulla sua validità fino alla naturale scadenza. L’Amministrazione chiarisca subito le basi giuridiche di questa richiesta e sospenda il pagamento per i permessi ancora validi».

Chiediamo pertanto al Comune di:

chiarire le basi normative del provvedimento;

spiegare l’estensione del pagamento anche ai permessi non in scadenza;

sospendere la richiesta per i titoli ancora validi fino alla loro naturale scadenza.

In un momento di difficoltà economica per famiglie e lavoratori, riteniamo inopportuno introdurre nuovi balzelli con modalità che appaiono poco trasparenti. Le regole devono essere chiare, coerenti e non retroattive.