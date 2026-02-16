Per ‘Sagrantino wine & performance’ è l’ora di ‘Kotekino riff’ di Andrea Cosentino

In scena sketch interrotti, gag sull’idiozia, danze scomposte, monologhi surreali e musica. Lo spettacolo abbinato a degustazioni di vini del territorio il 20 febbraio a Montefalco

(AVInews) – Montefalco, 16 feb. – Una clownerie gioiosa e nichilista senza altro senso che lo stare al gioco. È la proposta di Sagrantino wine & performance che andrà in scena venerdì 20 febbraio alle 21 al Teatro San Filippo Neri di Montefalco con lo spettacolo ‘Kotekino Riff _ Esercizi di rianimazione reloaded’ di e con Andrea Cosentino e la partecipazione di Joe Rehmer. Musicista di origine americane di grande versatilità, contrabbassista e compositore con una carriera internazionale e un percorso musicale che spazia dal jazz, all’elettronica sperimentale con una forte attenzione alla creazione di suoni unici e coinvolgenti, Rehmer arrangerà in questa occasione le musiche di ‘Kotekino Riff’. Cosentino è narratore, ma anche comico, artista girovago che di luogo in luogo porta storie, oggetti, autobiografie, tra situazioni popolari e momenti altissimi in cui sfida e irride le arti contemporanee. Il suo segreto comico è la velocità: rianima gli oggetti per un istante, giusto il tempo di farli vivere e farli fallire. Nel suo spettacolo il teatro si fa modello di interazione sociale, interrogazione sul farsi comunità, teatro di figura fatto di pupazzi e giocattoli.

Prosegue cosi, con questo terzo di otto spettacoli, il cartellone dell’associazione La Strada del Sagrantino che abbina teatro, poetry slam, musica sperimentale, fusion, jazz strumentale e circo contemporaneo a degustazioni enologiche di vini del territorio, con appuntamenti tra Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria fino a giugno. Una rassegna ‘a tutto tondo’ tra arti ed eccellenze locali che unisce linguaggi performativi contemporanei a itinerari enogastronomici, in luoghi suggestivi dell’Umbria, tra borghi e paesaggi della Strada del Sagrantino.

“Kotekino riff – si legge nella descrizione dello spettacolo – è un’esperienza immersiva e multisensoriale, un coito caotico di sketch interrotti, una roulette russa di gag sull’idiozia, un fluire sincopato di danze scomposte, monologhi surreali e musica. È un’esercitazione comica sulla praticabilità della scena, sulla fattibilità dei gesti, sull’abitabilità dei corpi, sulla dicibilità delle storie. Creare aspettative e negarle, fino a mettere in crisi il ruolo di attore e spettatore”.

Allo spettacolo sono dunque abbinate degustazioni di vini del territorio a cura della Strada del Sagrantino. Il costo è di 15 euro per gli adulti, la prenotazione obbligatoria: https://shorturl.at/y7qzZ

Per informazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.

Il progetto ‘Sagrantino Wine & performance lungo la Strada del Sagrantino’ è realizzato con il sostegno dei fondi per il ‘Bando Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024’ ‘PR FESR 2021-2027. Az.1.3.4. – Sostegno alle imprese culturali turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali’.