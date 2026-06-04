Pensa Perugia, approvato l’odg sul rafforzamento della prevenzione in materia di sicurezza antincendio

I consiglieri Mazzanti e Carini: «Sviluppare una sinergia con le associazioni di categoria, l’Università e gli organi competenti, a partire dai vigili del fuoco, e creare momenti di formazione per i giovani»

«Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione in seconda commissione del nostro ordine del giorno volto a rafforzare la cultura della prevenzione in materia di sicurezza antincendio, anche attraverso strumenti di informazione e collaborazione», inizia così la nota dei consiglieri Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini in merito all’approvazione, mercoledì 3 giugno, dell’odg presentato dal Gruppo Pensa Perugia sul rafforzamento della cultura della prevenzione in materia di sicurezza antincendio.

«Accanto alle iniziative rivolte ai gestori – proseguono i consiglieri – riteniamo sia da sviluppare una sinergia con le associazioni di categoria, l’Università e gli organi competenti, a partire dai vigili del fuoco».

Da promuovere e incentivare «anche l’attivazione di momenti formativi dedicati ai giovani, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui temi della sicurezza e della gestione delle emergenze».

È altrettanto importante «che le Istituzioni siano concretamente al fianco delle imprese, onde evitare il più possibile incertezze interpretative che rischiano di scoraggiare le attività di intrattenimento. In questa direzione, si inserisce anche la recente delibera di Giunta comunale, la n. 244 del 22 maggio 2026, con cui è stata avviata una significativa ricognizione della disciplina delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento nel centro storico. Un lavoro importante che proseguirà con ulteriori azioni di supporto e accompagnamento degli operatori».

«Un particolare ringraziamento – concludono Mazzanti e Carini – va agli assessori Andrea Stafisso e Fabrizio Croce per il lavoro portato avanti in questi mesi e per la volontà di proseguire lungo un percorso improntato alla prevenzione, al dialogo e al sostegno delle attività economiche».