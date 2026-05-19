“Pedoni Scatenati” alle Finali Nazionali di scacchi: Umbertide tifa i suoi giovani campioni regionali

Dopo aver conquistato il titolo di campioni regionali, in questi giorni i nostri “Pedoni Scatenati”, alunni della classe quinta della scuola primaria “Senza Zaino” di Pierantonio, sono partiti alla volta di Montesilvano per prendere parte alle Finali Nazionali di scacchi, uno degli appuntamenti più importanti del panorama giovanile italiano dedicato a questa disciplina.

Un momento carico di emozione e orgoglio per tutta la comunità umbertidese: vedere i ragazzi davanti alla scritta “Montesilvano, la città degli scacchi”, con indosso la loro maglietta ufficiale e sulle note dell’inno nazionale che apre il torneo, rappresenta il coronamento di un percorso fatto di impegno, concentrazione, passione e spirito di squadra.

Un ringraziamento speciale va alla maestra Antonietta Norgiolini, alla maestra Susanna Mattiucci e alla dirigente scolastica Silvia Reali, che hanno creduto con convinzione in questo progetto, accompagnando e sostenendo i ragazzi in questa straordinaria avventura educativa e sportiva. Un grazie sentito anche ai genitori, che fin dall’inizio hanno supportato con entusiasmo il progetto, credendo nel valore educativo e formativo di questa esperienza.

Un plauso va soprattutto a questi piccoli grandi scacchisti, capaci di dimostrare ogni giorno come il gioco vero, la dedizione e la capacità di stare insieme possano ancora prevalere su qualsiasi schermo, trasmettendo valori importanti a tutta la comunità.

L’Amministrazione Comunale rivolge ai “Pedoni Scatenati” il più sentito in bocca al lupo per questa fase così importante e decisiva delle Finali Nazionali, certa che sapranno rappresentare Umbertide con entusiasmo, talento e grande determinazione.