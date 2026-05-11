Patto Avanti, “La Giunta Proietti risana la sanità umbra”

“Hanno lasciato un buco di bilancio di centinaia di milioni di euro e hanno la faccia di bronzo di dare lezioni. Sono senza vergogna”

“Fa sorridere che la destra di Palazzo Cesaroni tenti oggi di rifarsi una credibilità politica proprio sulla sanità, il tema sul quale gli umbri l’hanno sonoramente bocciata alle urne. Ma il tentativo diventa persino paradossale se si guarda alle condizioni in cui il centrodestra ha lasciato uno dei settori più importanti per la vita delle persone: quello della salute pubblica, un diritto costituzionale che in Umbria è stato per anni indebolito da scelte sbagliate, assenza di programmazione e gestione senza visione. Hanno lasciato un buco di bilancio di centinaia di milioni di euro e hanno la faccia di bronzo di dare lezioni. Sono senza vergogna”.

“Abbiamo ereditato una sanità con conti fuori controllo, un ricorso eccessivo e senza regole alle prestazioni private, aziende sanitarie in forte disavanzo e una mobilità passiva crescente, con sempre più umbri costretti a curarsi fuori regione. A tutto questo si aggiungeva la mancanza del Piano sanitario regionale, che la destra non è mai riuscita a portare a compimento. Senza una strategia chiara, il sistema sanitario ha navigato per anni a vista, scaricando inefficienze e ritardi sui cittadini e sui territori”.

“Con la presidente Stefania Proietti il cambio di passo è stato immediato e concreto. La sanità è tornata al centro dell’azione politica regionale, attraverso un lavoro serio di ascolto dei territori, di confronto con operatori e comunità locali e con l’avvio della stesura del nuovo Piano sociosanitario regionale, che seguirà ora il suo percorso istituzionale”.

“Parallelamente, le scelte messe in campo dalla presidente Proietti, dalla direttrice regionale Daniela Donetti e dall’intera governance sanitaria stanno già producendo risultati evidenti. Le aziende sanitarie tornano a registrare risultati positivi, pur aumentando l’erogazione dei servizi, mentre sul fronte delle liste d’attesa arrivano conferme importanti anche dal ministro della Salute Schillaci, che ha riconosciuto il miglioramento registrato dall’Umbria, con una riduzione dei tempi pari al 25 per cento”.

“Il lavoro naturalmente non è concluso. La sfida resta quella di costruire una sanità pubblica, moderna e realmente accessibile a tutti, capace di garantire qualità delle cure e vicinanza ai cittadini. È un percorso complesso, ma finalmente l’Umbria ha ritrovato una direzione chiara. E gli umbri, come sempre, sapranno distinguere tra chi ha lasciato macerie e chi sta lavorando per ricostruire”.



Così in una nota i partiti del Patto Avanti