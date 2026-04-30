Parrucchiere a domicilio arrestato dalla Polizia di Stato per il reato di furto aggravato

Personale della Polizia di Stato della Questura di Perugia, a seguito di un mirato servizio di polizia giudiziaria, ha tratto in arresto un uomo, classe 1975, ritenuto responsabile di furto aggravato posto in essere ai danni di una signora anziana.

Nello specifico, l’uomo, parrucchiere di professione, era solito recarsi a casa della donna per effettuare i trattamenti a domicilio.

I figli della donna, però, si erano accorti che, in concomitanza con le visite dell’uomo, era venuto a mancare del denaro – per un totale di circa 20.000 euro – che periodicamente veniva da loro corrisposto alla madre per consentire a quest’ultima di far fronte alle quotidiane esigenze.

Insospettitisi, hanno quindi provveduto ad installare delle telecamere all’interno dell’abitazione mediante le quali sono riusciti a confermare i loro sospetti e ad appurare che l’uomo, approfittando della circostanza, in almeno sei occasioni era stato ripreso nell’atto di sottrarre del denaro per un valore complessivo di 1.600 euro.

Dopo aver denunciato il fatto alla Polizia di Stato, il personale della Squadra Mobile della locale Questura ha immediatamente dato avvio alle indagini che, nel corso della mattinata odierna, hanno portato all’arresto in flagranza del 50enne, trovato in possesso della somma di 240 euro, sottratti in occasione dell’ennesimo appuntamento.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, su disposizione del P.M. di turno, l’uomo è stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Perugia, 30 aprile 2026