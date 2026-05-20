Paradriving, Umbria “cuore verde e inclusiva”: torna il viaggio in carrozza da Spoleto ad Assisi

La quinta edizione è in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Nell’ottavo centenario francescano, un viaggio a ritmo lento con attenzione verso i più fragili

“L’Umbria è ed ha un cuore verde che batte. Vorremmo lanciare un forte messaggio di inclusione e integrazione attraverso lo sport, i cavalli e le carrozze”. Con queste parole Mirella Bianconi, presidente della Fise (Federazione italiana sport equestri) Umbria, ha riassunto lo spirito che muove la quinta edizione del tour ‘In carrozza da Spoleto ad Assisi: viaggio paradriving Umbria’, presentato a Perugia mercoledì 20 maggio e in programma dal 30 maggio al 2 giugno tra Spoleto, Montefalco, Foligno, Bevagna, Cannara e Assisi. Presenti anche Andrea Schulz, istruttrice di attacchi, tecnico per lo sport paradriving e responsabile di progetto, la professoressa Antonella Piccotti, referente regionale interventi assistiti con gli animali (Iaa) di Fise Umbria, il generale Domenico Ignozza, rappresentante dei delegati provinciali della Giunta nazionale del Coni, e Marcello Zucchetti, consigliere Fise Umbria e responsabile della Scuderia Valmarino a Taverne di Corciano, co-organizzatore dell’evento, promosso da Fise Umbria, gestito da volontari e la cui partecipazione è gratuita.

Sarà, dunque, un viaggio spirituale e culturale in carrozza, attraverso i luoghi legati alla vita di San Francesco d’Assisi, dedicato al paradriving e agli attacchi integrati, con carrozze guidate o attrezzate per accogliere persone con disabilità. L’evento si inserisce nell’anno giubilare francescano, ottavo centenario del transito del ‘Poverello’ di Assisi (1226-2026), portando un messaggio di pace, inclusione e attenzione verso i più fragili, valori che il Santo Patrono d’Italia ha lasciato in eredità. L’idea è permettere ai partecipanti di superare barriere fisiche e relazionali che troppo spesso ne limitano la vita sociale, grazie anche alla presenza e al supporto di tecnici specializzati e certificati da enti sportivi equestri nazionali, provenienti dall’Umbria e da diverse regioni d’Italia. Il ritmo lento del viaggio, inoltre, permetterà di apprezzare il paesaggio e ci sarà l’accoglienza dei frati francescani che introdurranno alla spiritualità dei luoghi attraversati.

Si parte sabato 30 maggio da Monteluco di Spoleto, con ritrovo alle 15 al convento eremo francescano e si arriva al centro ippico Spoleto country club alle 18; domenica 31 si riparte da Spoleto e si arriva a San Giacomo (alle 12), Cannaiola (alle 16) e Montefalco (alle 17.30), al centro ippico Le Lame horses sporting club, con possibilità di provare la guida della carrozza.

Il primo giugno si parte alle 9.30 in direzione Foligno, con arrivo in piazza della Repubblica previsto per le 10.30; da qui si riparte per raggiungere Bevagna (arrivo alle 12), sosta pranzo e poi tutti verso Piandarca (arrivo alle 16) e Cannara (alle 17) al Piandarca Horses. Infine, martedì 2 giugno, tappa a Rivotorto e San Damiano (arrivo alle 10), poi a Santa Maria degli Angeli, alle 11.30, dove ci sarà la visita alla Porziuncola. Il rientro al Piandarca horses è in programma alle 15.30 per il saluto finale.

A raccontare l’entusiasmo che si respira tra i partecipanti è stata Laura Paglicci Reattelli, paradriver ‘veterana’ dell’evento, che vanta partecipazioni a gare internazionali e a due campionati del mondo di Attacchi.