Papa Francesco, il ricordo di fra Marco Moroni ad un anno dalla scomparsa

Ad un anno dalla scomparsa di papa Francesco, fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, lo ha ricordato in un messaggio a nome di tutta la comunità dei frati.

Il 21 aprile dello scorso anno, a un giornalista che mi chiedeva se papa Francesco avesse lasciato un vuoto, risposi senza pensarci troppo: “Ha lasciato un pieno!”.

Ne sono ancora più convinto un anno dopo: papa Francesco ci ha aiutati a guardare alla bellezza e alla gioia del Vangelo e ci ha ricordato, non solo con le parole, ma con tanti gesti significativi e a volte sorprendenti, la tenerezza di Dio, la bellezza della fraternità e dell’amicizia sociale, il forte legame che ci unisce a tutta la creazione.

Nelle tre visite qui in Basilica e in tante altre occasioni ha offerto a tutti noi sollecitazioni molto forti a vivere con fermezza e creatività secondo la logica evangelica di Francesco d’Assisi.

Un “pieno” che rimane sicuramente da esplorare, da approfondire e da vivere