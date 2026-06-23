Paola Agabiti, Fratelli d’Italia (FdI) sugli Oratori: “Serve chiarezza sui 4 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle strutture umbre”

“Gli oratori rappresentano un presidio educativo, sociale e culturale di straordinario valore per le nostre comunità. Sono luoghi nei quali ogni giorno si costruiscono relazioni, si accompagnano i giovani nella crescita e si offrono opportunità di inclusione e di aggregazione. Proprio per questo riteniamo doveroso fare chiarezza sul percorso dei 4 milioni di euro destinati alla loro riqualificazione attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione”. Lo ha affermato Paola Agabiti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia Umbria.

“Nel dicembre scorso – ha detto Agabiti –, grazie al lavoro del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e del Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, nell’ambito della rimodulazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione assegnati all’Umbria, è stata individuata una soluzione che consentiva di finanziare gran parte dei progetti presentati sul bando regionale dedicato agli oratori, con una dotazione complessiva di 4 milioni di euro. Si è trattato di una scelta che ha voluto riconoscere il ruolo strategico svolto dagli oratori nel rafforzare il tessuto sociale delle nostre città e dei nostri borghi, sostenendo attività educative, formative e di prevenzione del disagio giovanile. Un investimento sul futuro delle comunità e sulle nuove generazioni”. “Proprio per questo – ha affermato Agabiti – riteniamo opportuno conoscere lo stato di avanzamento dell’iter: se le risorse siano state effettivamente assegnate, quali progetti siano stati finanziati e quali siano i tempi previsti per l’avvio degli interventi. Parrocchie, associazioni e territori che hanno partecipato al bando attendono risposte e meritano informazioni puntuali”.

“Si tratta, inoltre, di risorse aggiuntive rispetto ai 38 milioni di euro già previsti dall’Accordo FSC – ha proseguito Agabiti – per interventi di riqualificazione urbana e sociale, un’opportunità importante che non può essere dispersa. L’obiettivo comune deve essere quello di trasformare rapidamente gli stanziamenti in opere e servizi a beneficio delle comunità locali”.

“L’auspicio – ha concluso Agabiti – è che la Regione possa fornire al più presto un quadro chiaro sullo stato di attuazione di questi interventi, valorizzando un percorso reso possibile dalla collaborazione istituzionale e dall’impegno del Governo. Gli oratori sono una risorsa preziosa per l’Umbria e meritano attenzione, tempi certi e la massima trasparenza nell’utilizzo delle risorse disponibili”.