Panicale: “Mosaico sonoro” compie 30 anni

Compleanno importante per la storica manifestazione musicale estiva. Dal 16 luglio al via la nuova edizione con sei concerti gratuiti

Panicale, 10 luglio ’26 – Trenta candeline per “Mosaico Sonoro”, la storica manifestazione musicale estiva del centro storico di Panicale.

La kermesse, che dal lontano 1996 ha animato il cuore del borgo con la partecipazione di tanti artisti e attraverso un ampio ventaglio di proposte artistiche musicali (dal funk più travolgente al jazz più raffinato), torna anche in questa estate attraverso un cartellone di sei appuntamenti che ancora una volta vanno a comporre un “mosaico” di suoni ed emozioni.

“Piazza Umberto I – riferisce l’assessora alla cultura del Comune di Panicale Elena Sepiacci – è da sempre luogo di incontro, di ritrovo e scambio. La sua particolare architettura la rende un salotto a cielo aperto. Si ascolta la musica sotto la luna e le stelle, in compagnia di amici e turisti. Quest’anno abbiamo scelto, insieme alla pro-loco di Panicale e agli esercenti della Piazza di dare una veste nuova alla rassegna, con musica funk, jazz e soul, attraverso il supporto artistico di SAME POT, con la direzione di Gianluca Liberali”.

Come detto il cartellone 2026 è composto di sei appuntamenti gratuiti. A partire da giovedì 16 luglio, con cadenza settimanale ogni giovedì, fino al 20 agosto.

La nuova edizione sarà aperta da “Groove Family”. Si prosegue il 23 luglio con Soulism (R&B – New Soul); il 30 luglio con Black Coffee Machine (Funk – Soul); il 6 agosto con Soulism + Was N.K (Funk – Soul), il 13 agosto con Bees + Flower (Disco – Funk)e il 20 agosto con Maurizio Marrani Trio (Jazz – Fusion).

“L’Amministrazione comunale conclude Sepiacci – ringrazia la Pro-loco di Panicale e gli esercenti per il prezioso lavoro e contributo alla manifestazione”.