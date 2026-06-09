Pan Opera Vocal, a Panicale due eventi di prestigio dedicati al canto

L’iniziativa fa da anteprima al Pan Opera festiva che sarà poi in scena a settembre. In scena il 14 giugno l’ensemble Errar Cantando e 19 il coro britannico The Oxford Singer

È pronta ad andare in scena con due appuntamenti dedicati al canto, il 14 e il 19 giugno, la quarta edizione del Pan Opera Vocal, anteprima del Pan Opera Festival, rassegna organizzata dall’associazione TéathronMusikè che animerà i comuni di Panicale, Paciano e Città della Pieve dal 4 settembre al 23 ottobre con un ricco calendario di eventi, concerti e iniziative culturali.

A inaugurare Pan Opera Vocal sarà un appuntamento di particolare prestigio: domenica 14 giugno alle 18 alla Collegiata di San Michele Arcangelo di Panicale si esibirà l’ensemble romano Errar Cantando con il concerto dal titolo ‘Habemus Papam’, un suggestivo percorso musicale dedicato alla figura del Pontefice attraverso i secoli. Fondato nel 2020 da quattro cantori della Cappella musicale pontificia Sistina, l’ensemble è oggi una delle realtà più apprezzate nel panorama della musica vocale antica italiana. Il programma proporrà brani polifonici e gregoriani dal Medioevo ai nostri giorni, offrendo al pubblico un viaggio nella grande tradizione della musica sacra dedicata ai Papi.

“L’appuntamento – anticipano da TéathronMusikè – rappresenta un’occasione unica per il pubblico umbro: il concerto di Panicale costituisce infatti l’unica data regionale dell’ensemble, offrendo agli appassionati di musica antica e di musica sacra l’opportunità di ascoltare dal vivo un gruppo di assoluto livello artistico”.

I componenti di Errar Cantando, oltre all’attività svolta presso la Cappella Sistina, collaborano stabilmente con alcune delle più importanti istituzioni e formazioni italiane specializzate nella musica antica, tra cui il Coro dell’Accademia nazionale di santa Cecilia, Concerto Italiano, Accademia Bizantina, Odhecaton e De Labyrintho. Nel giugno 2025 l’ensemble ha inaugurato la stagione estiva di Caracalla del Teatro dell’Opera di Roma con l’esecuzione delle Lagrime di San Pietro di Orlando di Lasso.

Il secondo appuntamento di Pan Opera Vocal si terrà venerdì 19 giugno alle 18, sempre alla Collegiata di San Michele Arcangelo di Panicale, con il concerto del coro britannico The Oxford Singers diretto da Paul Spicer, per il quarto anno consecutivo ospite dell’Associazione TéathronMusikè per una settimana di formazione musicale e scambio culturale sul territorio del Trasimeno. Al termine della residenza, il coro offrirà alla comunità un concerto dedicato alla grande tradizione polifonica degli ultimi quattro secoli con un repertorio che attraversa epoche e stili della musica corale europea.