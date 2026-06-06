Palazzo Donini si illumina di turchese per la Giornata dedicata alla Sindrome di Tourette



Perugia, 6 giugno 2026 – La Regione Umbria aderisce alla Giornata dedicata alla Sindrome di Tourette, in programma il 7 giugno 2026, illuminando di turchese la facciata di Palazzo Donini, sede della Giunta regionale.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su una condizione neurologica ancora poco conosciuta e spesso fraintesa che coinvolge un ampio numero di persone – circa l’1% della popolazione – anche sul territorio umbro, e la cui diagnosi è spesso tardiva. “L’illuminazione di Palazzo Donini – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – vuole essere un segnale di vicinanza, attenzione e inclusione nei confronti delle persone con Sindrome di Tourette. Accrescere la conoscenza di questa condizione, il cui impatto sulla qualità della vita può essere significativo, dall’infanzia all’età adulta, significa contribuire a superare pregiudizi e incomprensioni, favorendo una società più consapevole e accogliente”.

Attraverso questo gesto simbolico, la Regione Umbria rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura dell’inclusione e della sensibilizzazione sulle condizioni neurologiche, sostenendo il diritto delle persone a essere comprese, rispettate e pienamente partecipi della vita sociale e comunitaria.