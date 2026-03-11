Palazzo dei Priori ospita il Patto Educativo di Ponte Felcino

La Fondazione L’Albero della Vita è capofila del progetto

Si è svolto recentemente presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori il primo incontro del Patto educativo di comunità promosso dalla Fondazione L’Albero della Vita e dall’Istituto Comprensivo Perugia 14.

L’assessora all’istruzione del Comune di Perugia, Francesca Tizi, ha spiegato che “l’educazione è responsabilità collettiva e le comunità educative intervengono su questo: creare una rete per superare la frammentazione”.

Presente all’iniziativa anche l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera per ribadire che finalmente sarà restituito a Ponte Felcino uno spazio rigenerato: infatti sono in corso lavori di restauro nella sede dell’ex Tartufaia, che diventerà un luogo di incontro, e uno spazio laboratoriale.

L’assessora Tizi ha ricordato i bisogni dai quali si è partiti per la costruzione del Patto di Comunità: contrasto alla dispersione scolastica, sostegno agli apprendimenti, educazione digitale, supporto alla genitorialità, necessità di spazi sicuri per bambini e adolescenti anche oltre l’orario scolastico, inclusione e intercultura.

Da qui azioni altrettanto concrete: sportelli di ascolto, laboratori, aiuto compiti, percorsi di italiano per minori e adulti stranieri, attività per genitori, spazi educativi per preadolescenti e adolescenti.

La Fondazione L’Albero della Vita è capofila del progetto.

La scuola (Istituto Comprensivo Perugia 14) integra il patto nel proprio piano dell’offerta formativa.

Ruolo del Comune di Perugia è garantire coordinamento e la disponibilità di uno spazio pubblico, quello che è oggetto di riqualificazione.

Sono intervenuti anche il dirigente scolastico Baldassarri e, per la Fondazione L’Albero della Vita, Francesca Ferrini, nonché associazioni, cooperative e persone disponibili a mettersi in gioco sin da subito, a testimonianza del fatto che la realtà di Ponte Felcino è ricca e pronta a mettere in campo buone pratiche per costruirsi come comunità educante diffusa.