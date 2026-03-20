“Ospedale veterinario gratuito in Umbria”, Scoccia chiede di ascoltare la Proietti

La consigliera comunale di Perugia chiede l’audizione in commissione della presidente della Regione con delega alla sanità

L’audizione in Quarta commissione comunale a Perugia della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, con delega alla sanità, è stata richiesta al presidente Fabrizio Ferranti dalla consigliera Margherita Scoccia, firmataria della proposta di realizzare un ospedale veterinario gratuito aperto 24 ore al giorno a Perugia. La proposta di Scoccia prevede l’avvio di un percorso per la realizzazione di un servizio pubblico veterinario gratuito con funzioni di pronto soccorso, cura e assistenza per animali randagi, senza famiglia e appartenenti a nuclei in condizioni economiche fragili.

Ritengo importante coinvolgere nel dibattito anche Stefania Proietti in quanto l’ospedale veterinario pubblico rientra nelle politiche sanitarie di cui la presidente ha la competenza diretta, non essendoci un assessore regionale alla sanità

– dichiara Scoccia –

Il tema riguarda sanità, welfare e gestione del territorio. Il progetto già realizzato in altre città d’Italia – prosegue Scoccia – sarebbe il primo e unico in Umbria ed è importante valutare l’impatto sul sistema regionale, in quanto, dal capoluogo, attirerebbe utenza da tutta l’Umbria

Per la prossima seduta di commissione, in programma per martedì 24 marzo, dopo le audizioni di Brigitta Favi, responsabile dell’Unità operativa speciale Randagismo e igiene urbana dell’Usl Umbria 1 e del Canile Sanitario di Collestrada, e di Linda Boranga, volontaria e amante degli animali, Scoccia ha chiesto di sentire Vincenzo Caputo, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, e Salvatore Macrì, dirigente del Servizio Prevenzione Sanità Veterinaria della Regione. Il presidente Ferranti propone, invece, l’audizione del professor Marco Pepe, direttore del Centro di ricerca sul cavallo sportivo e del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Numerosi studi scientifici e indirizzi di politica sanitaria riconoscono oggi il valore sociale degli animali da compagnia, in particolare per le persone anziane, per i soggetti fragili e per chi vive in condizioni di solitudine, marginalità o disagio psicosociale. Accanto a questo valore sociale esiste però un dato economico spesso sottovalutato

– spiega Margherita Scoccia –