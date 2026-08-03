Ospedale di Terni, Betti difende il progetto di Sabbione

“La presentazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) per il nuovo ospedale ‘Santa Maria’ di Terni fissa un punto fermo per la sanità regionale. Con l’azione promossa dalla Giunta guidata dalla presidente Stefania Proietti siamo finalmente passati ad una fase nuova; un piano d’azione trasparente, solido e vincolante. Il potenziamento dell’infrastruttura sanitaria ternana diventa così la priorità centrale dell’intera programmazione umbra”. Lo dichiara il consigliere Cristian Betti, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea legislativa dell’Umbria, “riprendendo e sostenendo la linea espressa dalla segreteria regionale del partito a sostegno delle scelte della Giunta”.

“Il valore di questo percorso – prosegue Betti – sta nella sua totale fondatezza tecnica e scientifica. L’individuazione del sito di Sabbione non è il frutto di un’improvvisazione, ma l’esito di un’approfondita analisi comparativa tra otto diverse ipotesi. Optare per una nuova realizzazione in quell’area permette di contenere significativamente i tempi di cantiere, garantisce collegamenti viari ottimali ed evita soprattutto di penalizzare la continuità dei servizi sanitari attuali, che altrimenti soffrirebbero la convivenza con anni di lavori all’interno del polo ospedaliero operativo. Si tratta di un investimento strategico di circa 550 milioni di euro per una struttura di Dea di II livello da 600 posti letto. Un nosocomio all’avanguardia, digitale e sostenibile, capace di offrire risposte di altissima specializzazione, richiamare eccellenze mediche, rafforzare il legame con l’Università e ridurre drasticamente la mobilità passiva, rilanciando la centralità sanitaria dell’Umbria meridionale”.

“Di fronte a certe polemiche strumentali delle opposizioni – sottolinea il consigliere Pd – la maggioranza risponde con la massima apertura al territorio. I prossimi mesi di dibattito pubblico serviranno proprio a condividere lo studio nei dettagli, ad ascoltare le comunità locali e a chiarire ogni eventuale dubbio. Questo grande progetto non cancella né frammenta la rete esistente. Adesso è il momento della responsabilità condivisa. La Regione – conclude Betti – sta definendo il quadro economico-finanziario e le fasi di progettazione per avviare i lavori nei tempi stabiliti. Ci auguriamo che anche il Governo centrale dimostri la stessa attenzione e concretezza, facendo la propria parte nelle prossime manovre finanziarie per sostenere un’opera strategica non solo per la nostra regione, ma per tutto il Centro Italia”.