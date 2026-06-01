L’Azienda ospedaliera punta sul potenziamento della diagnostica con nuove TAC, risonanze, assunzioni e ampliamento degli orari per migliorare l’accesso agli esami

L’Ospedale prosegue nel proprio percorso di consolidamento e sviluppo con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i tempi di attesa e garantire standard sempre più elevati di qualità, sicurezza e tempestività delle cure.

La Direzione Generale rende noto che l’attività di diagnostica per immagini sta attraversando una fase di particolare intensità operativa, caratterizzata da un elevato utilizzo delle principali apparecchiature e da una domanda di prestazioni in costante crescita, in un contesto di dotazione tecnologica riscontrata abbastanza critica. Le tecnologie disponibili – tra cui tomografia computerizzata (TC), risonanza magnetica (RM) ed ecografia avanzata – operano infatti su livelli di attività molto elevati, assicurando prioritariamente gli esami di follow-up dei pazienti oncologici, delle persone affette da patologie degenerative, come la SLA, e di tutti i pazienti ricoverati che necessitano di prestazioni diagnostiche urgenti e non differibili.

L’incremento dell’attività diagnostica è stato realizzato senza penalizzare l’assistenza ospedaliera. Al contrario, la maggiore disponibilità di esami ha consentito di garantire una risposta più tempestiva alle esigenze dei reparti e dei pazienti ricoverati. La riduzione dei tempi necessari per completare gli accertamenti diagnostici ha infatti accelerato i processi decisionali clinici e terapeutici, contribuendo in modo significativo alla diminuzione della degenza media ospedaliera e a una più efficiente gestione dei percorsi di cura.

Si tratta di un risultato particolarmente rilevante perché dimostra come sia possibile coniugare l’aumento della produzione diagnostica con il miglioramento della qualità assistenziale e con un utilizzo più efficace delle risorse professionali e tecnologiche disponibili.

Per sostenere questa crescita e rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni di salute della popolazione, la Direzione Generale ha attivato un programma articolato di potenziamento dell’offerta assistenziale e diagnostica. Gli interventi comprendono la revisione dell’organizzazione delle agende, l’ampliamento delle fasce orarie di erogazione delle prestazioni, il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e una più efficiente allocazione delle risorse tecnologiche e professionali.

In particolare, è stato ampliato il numero delle disponibilità nelle agende di prenotazione e sono state estese le fasce orarie dedicate all’esecuzione degli esami, con l’obiettivo di aumentare il volume delle prestazioni erogabili e migliorare la capacità di risposta nei confronti dei cittadini.

Parallelamente, è in corso un programma strutturato di rafforzamento delle risorse umane attraverso l’inserimento e la valorizzazione di personale medico, tecnico e infermieristico dedicato all’area diagnostica, come ad esempio medici specialisti neuroradiologie e tecnici sanitari di radiologia, così da sostenere l’incremento dei volumi di attività e garantire la continuità dei servizi.

Sul fronte dell’innovazione tecnologica, l’Azienda ha programmato un importante piano di investimenti finalizzato al potenziamento e all’ammodernamento del parco apparecchiature, sono in corso di acquisizione ecografi, tac, risonanza magnetica e acceleratore lineare.

In questa prospettiva si inserisce l’imminente installazione della nuova TAC a conteggio di fotoni, resa possibile grazie al fondamentale contributo della Fondazione Perugia. Si tratta di una tecnologia di ultima generazione che consentirà di elevare ulteriormente la qualità diagnostica, migliorare l’appropriatezza degli esami e offrire ai professionisti strumenti sempre più avanzati per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie.

Sono inoltre già programmati significativi interventi di rinnovo delle apparecchiature di risonanza magnetica, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva, ridurre i tempi di accesso agli esami e garantire ai cittadini prestazioni sempre più efficaci e innovative.

«L’obiettivo – sottolinea la Direzione Generale – non è semplicemente eseguire un maggior numero di esami, ma utilizzare al meglio le tecnologie e le competenze professionali per generare valore per i cittadini e per il sistema sanitario. Ridurre i tempi di attesa per gli utenti ambulatoriali e, contemporaneamente, accelerare i percorsi diagnostici dei pazienti ricoverati significa migliorare l’efficacia dell’assistenza e liberare risorse che possono essere reinvestite a beneficio dell’intera comunità».

Innovazione tecnologica, riorganizzazione dei processi e valorizzazione delle competenze professionali rappresentano le principali direttrici lungo le quali l’Azienda Ospedaliera di Perugia intende proseguire il proprio percorso di sviluppo, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti, accessibili e di elevata qualità, rispondendo in modo concreto ai bisogni di salute dei cittadini.