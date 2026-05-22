Ospedale di Città di Castello, nuova donazione per la Senologia

Una nuova dotazione di arredi destinata all’allestimento di un ambulatorio della Struttura semplice di Senologia dell’ospedale di Città di Castello. È questo l’oggetto dell’ultima donazione effettuata dal Lions Club Città di Castello Host, che ha scelto di sostenere concretamente le attività del servizio dedicato alla prevenzione e alla cura delle patologie senologiche.

La cerimonia di consegna si è svolta giovedì 21 maggio alla presenza di Gioia Calagreti, dirigente medico del Presidio ospedaliero Alto Tevere, di Silvia Aiuti, responsabile della Struttura semplice di Senologia, Valentina Cenciarini, dirigente medico della Struttura semplice di Senologia, di alcuni rappresentanti del Lions Club Città di Castello Host – tra cui la presidente Mara Caselli, la vicepresidente Catia Cesarotti, la socia Marta Minciotti – insieme al personale del reparto.

La donazione – del valore complessivo di circa 2.500 euro e resa possibile grazie a una raccolta fondi dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione – comprende due lampade per visita, due vetrine, un carrello per farmaci, un tavolino e due seggiole, elementi utili a migliorare l’accoglienza e la funzionalità del nuovo ambulatorio.

“Il cuore del progetto, nato durante la presidenza di Catia Cesarotti insieme a Marta Minciotti, è la volontà di rendere l’ambiente ospedaliero non solo tecnologicamente all’avanguardia, ma anche accogliente. Secondo noi, affrontare il percorso senologico richiede non solo alta professionalità, ma anche spazi capaci di garantire privacy, dignità e serenità psicologica alle pazienti”, ha affermato Mara Caselli, manifestando, ancora una volta, la capacità del Club di essere un pilastro per il soddisfacimento delle necessità del territorio e della comunità.

“Desidero esprimere il più sincero ringraziamento al Lions Club di Città di Castello Host – ha dichiarato Gioia Calagreti – sia da parte della direzione Aziendale che dalla direzione di Presidio, per la generosa donazione di beni a favore del nostro Servizio di Senologia. Gesti come questi non solo arricchiscono le nostre strutture con strumenti preziosi, ma testimoniano soprattutto l’attenzione e la vicinanza della comunità ai bisogni delle pazienti”.

“Grazie alla generosa donazione del Lions Club di Città di Castello Host, – ha concluso Silvia Aiuti – è stato possibile allestire un’ulteriore sala dedicata agli esami senologici. In particolare, ora possiamo effettuare gli esami bioptici in un ambiente sicuro e confortevole, migliorando l’esperienza delle pazienti e garantendo procedure più efficienti e protette. Questo contributo è un supporto concreto al nostro lavoro quotidiano e alla qualità dell’assistenza che offriamo”.