Ospedale di Città di Castello, associazione A&S dona tiralatte professionale a Pediatria

Un nuovo ed importante gesto di solidarietà a favore dei più piccoli e delle loro famiglie. L’associazione A&S (Affari & solidarietà), che unisce imprenditori e artigiani per promuovere lo sviluppo professionale e sostenere la ricerca medico-scientifica, ha donato un tiralatte professionale al reparto di Pediatria dell’ospedale di Città di Castello (del valore di 1.650,00 euro circa), uno strumento fondamentale per supportare l’allattamento materno e migliorare l’assistenza ai neonati ricoverati.

Il dispositivo consentirà al personale sanitario di offrire un supporto ancora più efficace alle mamme, facilitando la raccolta del latte materno anche nei casi in cui l’allattamento diretto non sia temporaneamente possibile. Il latte materno, infatti, rappresenta un elemento essenziale per la salute e lo sviluppo dei neonati, in particolare nei primi giorni di vita e nei casi di fragilità.

La cerimonia di donazione si è tenuta mercoledì 11 marzo presso il reparto di Pediatria alla presenza di Marina Cecci, dirigente medico direzione di Presidio Alto Tevere, Guido Pennoni, direttore del dipartimento Materno-Infantile dell’Usl Umbria 1, Bruno Bianchi e Paola Baldicchi, rispettivamente, presidente e vice presidente dell’associazione A&S.

La dottoressa Cecci, a nome delle direzioni Aziendale e di Presidio, ha espresso profonda gratitudine per il gesto

Ringraziamo sentitamente Affari & solidarietà per questa donazione che rappresenta un aiuto concreto per il nostro reparto di Pediatria. La collaborazione con le associazioni del territorio è un valore fondamentale per migliorare continuamente la qualità dell’assistenza offerta ai nostri pazienti più piccoli

Concetto ripreso da Guido Pennoni che ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa:

Questo tiralatte professionale sarà uno strumento molto utile per sostenere l’allattamento materno e accompagnare le mamme in un momento delicato come quello della nascita e dell’eventuale ricovero del neonato. A nome di tutto il personale della Pediatria desidero esprimere un sincero ringraziamento all’associazione per la sensibilità dimostrata e per l’attenzione verso i bisogni dei nostri piccoli pazienti

“A&S sebbene sia dedita alla raccolta fondi per la ricerca medico-scientifica nazionale, in questo caso ha accettato di buon grado di partecipare alla donazione organizzata tramite un evento sportivo giovanile per il reparto di Pediatria della nostra città donando un tiralatte professionale di altissima qualità. L’iniziativa sportiva, nata dalla nostra vice presidente Paola Baldicchi, non poteva certo essere ignorata visto che era dedicata ai giovani ed alla nostra comunità”

ha dichiarato Bruno Bianchi.

L’ospedale e la Pediatria di Città di Castello in conclusione hanno rinnovato il loro ringraziamento all’associazione per questo gesto di generosità, che contribuisce concretamente a migliorare l’assistenza e il benessere dei bambini e delle loro famiglie. La donazione testimonia ancora una volta l’attenzione e la vicinanza del territorio alle strutture sanitarie e ai bisogni delle famiglie.