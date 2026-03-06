Ospedale di Amelia, donato un letto elettrico per degenza

22
 
   

L’associazione Il Salvadanaio della Salute di Amelia, nata nel 2004 con lo scopo di raccogliere fondi per l’ospedale di Amelia, ha raggiunto un altro traguardo importante: l’acquisto di un letto elettrico per degenza completo di accessori che, lunedì 9 marzo, alle 10 e 30, verrà donato all’ospedale di Comunità di Amelia.

“La donazione è stata resa possibile grazie alla generosità della Comunità Incontro di Amelia e della sezione soci Unicoop Tirreno di Amelia, che ha devoluto i proventi della “Passeggiata Ecologica” organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Macchie” spiegano dall’associazione invitando la cittadinanza amerina alla cerimonia di consegna.

         

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE