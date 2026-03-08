Ospedale Castiglione del Lago, nuove donazioni dell’associazione Azzurro per l’Ospedale

Si tratta di due saturimetri, un progetto artistico rivolto al servizio di Oncologia ed una carrozzina per il Cori di Passignano sul Trasimeno

Due saturimetri destinati al reparto di Medicina dell’ospedale di Castiglione del Lago: uno è un palmare Nonin, dotato di sensore auricolare che consente rilevazioni particolarmente affidabili anche in condizioni cliniche complesse; l’altro un palmare Oxy-110, che rappresenta uno strumento pratico ed efficace per il controllo rapido dei parametri vitali. Si tratta di dispositivi fondamentali, a supporto dell’attività clinica quotidiana, per il monitoraggio non invasivo della saturazione di ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca. In questo consiste l’ultima donazione effettuata nei giorni scorsi dall’associazione Azzurro per l’Ospedale.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato Teresa Tedesco, direttrice sanitaria dell’ospedale di Castiglione del Lago, Maida Pippi, presidente di Azzurro per l’Ospedale, e il personale sanitario del reparto di Medicina.

“Ringraziamo l’associazione Azzurro per l’Ospedale per la costanza e la generosità con cui sostiene la nostra struttura sanitaria”, ha dichiarato Tedesco nel corso dell’iniziativa sottolineando come la donazione non si esaurisca nel valore delle apparecchiature fornite, ma rappresenti un segnale tangibile di attenzione e fiducia nei confronti del lavoro svolto quotidianamente dal personale. “I due dispositivi – ha proseguito – costituiscono un supporto concreto all’attività degli operatori sanitari, sia nelle situazioni di emergenza sia nell’assistenza ordinaria ai pazienti”.

Nel corso dell’iniziativa Teresa Tedesco ha ringraziato Azzurro per l’Ospedale anche per la donazione di una carrozzina, effettuata di recente per il Cori (Centro ospedaliero riabilitazione intensiva) di Passignano sul Trasimeno, dove è stato presentato un progetto artistico destinato al servizio di Oncologia dell’ospedale Sant’Agostino di Castiglione del Lago. Il fotografo castiglionese Giovanni Maw, insieme ad Antonella Piselli, appassionata di fotografia del Lago Trasimeno, hanno realizzato un video composto da una selezione dei loro scatti. Il lavoro è stato donato, sempre da Azzurro per l’Ospedale, con l’obiettivo di offrire ai pazienti un supporto visivo capace di accompagnare i momenti più impegnativi della terapia con immagini evocative del territorio, in grado di favorire una sensazione di calma e benessere. Il video è arricchito da un sottofondo musicale e da brevi frasi motivazionali, elementi che contribuiscono a creare un’esperienza visiva armonica e coinvolgente. Poiché gli stessi spazi sono utilizzati, a giorni alterni, anche per le attività di raccolta del sangue, l’iniziativa potrà contribuire a rendere ancora più accogliente l’ambiente anche per i volontari e donatori dell’Avis e per tutti coloro che frequentano il reparto.