Ospedale Branca, in Pediatria visite e spirometrie gratuite

Sono previste per il pomeriggio del 7 maggio ed organizzate in occasione della Giornata mondiale dell’asma. Sono rivolte agli under 16

Gubbio, 5 maggio 2026 – Il reparto di Pediatria dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino dell’Usl Umbria 1 aderisce alla Giornata mondiale dell’asma, organizzando per giovedì 7 maggio, dalle ore 14 alle 19, una giornata di informazione rivolta alle famiglie dei pazienti in età pediatrica, con la possibilità di effettuare spirometrie gratuite (riservate ad utenti con un’età compresa tra i 6 e i 16 anni) e valutazioni pneumologiche (rivolte a tutti gli under 16). I posti sono limitati pertanto, per garantire un accesso coordinato, è necessario prenotare l’appuntamento telefonando al reparto al numero 075 9270468 (da oggi a giovedì dalle 9 alle 18).

Quest’anno il tema della giornata, che cadrà il 5 maggio, sarà “Access to anti-inflammatory inhalers for everyone with asthma – still an urgent need” e la Simri (Società italiana per le malattie respiratorie infantili) ha promosso su tutto il territorio nazionale delle iniziative allo scopo di aumentare la conoscenza dell’asma e migliorarne il trattamento.