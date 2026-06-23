Orvietano, lavori sulle strade Sp 99 e Sp 45

Al via gli interventi di ripavimentazione e messa in sicurezza lungo le provinciali tra Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio. I lavori sono finanziati dalla Provincia di Terni

Sono iniziati in questi giorni due nuovi interventi di ripavimentazione stradale ai fini della sicurezza nell’area dell’Orvietano. La Provincia ha approvato infatti due progetti relativi alla Sp 99 ex Aeroporto, fra i comuni di Orvieto e Castel Viscardo, e alla Sp 45 fra Castel Giorgio e Castel Viscardo. Sulla Sp 99 l’investimento previsto è di quasi 126.500 euro e riguarda la riqualificazione di alcuni tratti dal km 6+000 al km 9+950.



Per la Sp 45 invece l’impegno economico è di 250mila euro per sistemare anche in questo caso i tratti più deteriorati, tenendo anche conto dell’utilizzo della strada come via di collegamento principale per il territorio di Castel Giorgio, e le cave di basalto della zona, con Orvieto e l’autostrada A1.



I lavori vanno dal km 1+750 al km 3+430, interessano poi la variante esterna a Castel Viscardo a partire dalla rotatoria con la Sp 107 di Viceno dal km 0+520 al km 1+050, quindi dal km 1+650 al km 1+900 e dal km 2+150 al km 2+360 in prossimità della rotatoria con la Sp 99.