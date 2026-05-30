Operazione nazionale antidroga, Prisco: “Risultati importanti anche in Umbria. Lo Stato c’è”

“Un ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine per l’importante operazione ad alto impatto investigativo condotta dalla Polizia di Stato su scala nazionale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi, che conferma l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità messa in campo quotidianamente dallo Stato” – dichiara il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco.

“A livello nazionale l’operazione ha portato all’arresto di 1.335 persone, al sequestro di oltre 430 chilogrammi di droga e di 111 armi da fuoco. Anche l’Umbria ha dato un contributo significativo a questa attività, con quasi 3.600 persone controllate, 22 arresti, 20 denunce e il sequestro di sostanze stupefacenti e armi nelle province di Perugia e Terni.”

“Si tratta di risultati che testimoniano la presenza costante dello Stato sul territorio e l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni criminali che alimentano degrado e insicurezza, soprattutto tra i più giovani.”