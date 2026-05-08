Open Day Unipg al Barton Park

“L’Università di Perugia lavora ogni giorno per attrarre e sostenere gli studenti, offrendo servizi inclusivi, opportunità di mobilità internazionale e supporto per la scelta universitaria”, così la presidente Proietti

In occasione dell’Open Day organizzato dall’Università degli Studi di Perugia, la presidente della regione Umbria Stefania Proietti ha rivolto un caloroso saluto agli studenti riuniti al Barton Park, sottolineando l’importanza di questa giornata dedicata all’orientamento e alla scoperta delle opportunità offerte dall’Ateneo.

“Ragazze e ragazzi – ha detto ai numerosi potenziali futuri studenti la presidente della Regione – vogliamo condividere con voi il nostro sogno: costruire un’Umbria all’altezza dei vostri sogni. Ieri l’Ocse ha presentato un rapporto sull’attrattività della nostra regione, evidenziando punti di forza e di debolezza. Tra i punti di forza ci siete voi, i talenti che arrivano qui grazie alle nostre università, che sono sopra la media europea. L’Umbria ha le carte in regola per brillare, ma possiamo farlo solo se voi scegliete di restare e di contribuire alla nostra crescita. L’Università di Perugia lavora ogni giorno per attrarre e sostenere gli studenti, offrendo servizi inclusivi, opportunità di mobilità internazionale e supporto per la scelta universitaria. Speriamo che questa giornata sia all’altezza delle vostre ambizioni e dei vostri sogni. Buona giornata, buon Open Day, grazie per essere qui”.

La presidente ha tenuto poi a ringraziare il Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli, la Sindaca Vittoria Ferdinandi, l’Amministratore unico di Adisu, Giacomo Leonelli, e tutti i presenti, ribadendo l’impegno dell’Università e della Regione nel creare un ambiente accogliente e stimolante, capace di valorizzare i giovani e di accompagnarli verso il futuro.