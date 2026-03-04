“Ogni passo è una voce”, la corsa solidale di San Giustino

La manifestazione consiste in una corsa podistica a staffetta, a carattere non competitivo ed inclusivo, aperta alla cittadinanza

Da una collaborazione tra il movimento “Liberedessere” e la A.S.D. Olympic Runners Lama, domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, a Lama ci sarà la prima edizione della “STAFFETTA OLYMPIC – OGNI PASSO È UNA VOCE”.

L’evento, patrocinato dal Comune di San Giustino e dalla USL 1 di Città di Castello, nasce con l’obiettivo di promuovere, attraverso lo sport, i valori di uguaglianza, inclusione, partecipazione, in piena sintonia con i principi di coesione sociale e valorizzazione della comunità.

Il programma

La manifestazione consiste in una corsa podistica a staffetta, a carattere non competitivo ed inclusivo, aperta alla cittadinanza. Il ritrovo è previsto alle ore 15 in piazza Ferrer a Lama con partenza della prima batteria alle ore 16. Il percorso si sviluppa su un circuito di 400 metri nel centro del paese, interamente chiuso al traffico.

Ogni staffetta sarà composta da 6 persone – uomini, donne, adulti o bambini – senza distinzione di genere, e potrà essere iscritta nelle categorie competitiva, non competitiva o mista. La differenza tra le categorie è determinata dall’appartenenza o meno a società sportive di corsa.

La Staffetta

Elemento centrale dell’evento è il passaggio del testimone: un gesto semplice ma dal forte valore simbolico. Da una mano all’altra, la voce continua. Il testimone rappresenta la continuità delle idee, la fiducia reciproca e la responsabilità condivisa nel portare avanti un messaggio comune.

Ogni staffetta sarà associata ad un nome che verrà dato dai componenti del gruppo.

“Avendo esteso l’invito a partecipare a tutte le attività commerciali e associazioni di Lama e del comune di San Giustino, ci aspettiamo staffette rappresentative delle attività commerciali e associazioni che daranno vita ad una vera e propria sfida paesana”, riferiscono gli organizzatori.

La quota di iscrizione è di 5 euro a persona. Ad ogni iscritto sarà dato uno zainetto e il pettorale da gara, ci sarà inoltre per tutti i partecipanti un bel ristoro finale.

Il ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà destinato a contribuire all’arredo della Stanza Rosa presso l’Ospedale di Città di Castello, spazio dedicato all’accoglienza e all’assistenza riservata alle vittime di violenza, in particolare donne e minori, ma anche uomini in situazioni di abuso.

La formula di gara prevede batterie di qualificazione per ciascuna categoria e una finale conclusiva che determinerà le classifiche ufficiali. Saranno premiate le prime staffette classificate per categoria.

“Ogni passo è una voce” non è soltanto uno slogan sportivo, come precisano gli organizzatori “è un messaggio di responsabilità collettiva, di impegno condiviso e di comunità che sceglie di camminare – e correre – insieme. Olympic Runners Lama e Liberedessere invitano la cittadinanza, le associazioni, le famiglie a partecipare e a condividere un momento di sport, solidarietà e consapevolezza”.