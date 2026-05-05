Nuovo ospedale di Terni, avanti con tre ipotesi progettuali

Per il nuovo ospedale di Terni si prosegue con una progettazione già avviata e con tempi, secondo la Regione, pienamente rispettati. L’obiettivo resta quello di realizzare una struttura pubblica.

Lo ha ribadito la presidente Stefania Proietti al termine di un incontro di circa due ore a Palazzo Donini con il sindaco Stefano Bandecchi, durante il quale è stato fatto il punto sul percorso in corso. La Regione ha confermato la scelta di mantenere tre alternative progettuali, tra cui anche l’attuale sede di Colle Obito come primo step operativo.

Alla riunione hanno preso parte anche la direttrice regionale della Sanità Daniela Donetti, il direttore dell’Azienda ospedaliera di Terni Andrea Casciari, gli assessori regionali Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, oltre ai tecnici.

Proietti ha spiegato che l’incontro è servito ad aggiornare il Comune sugli sviluppi, in particolare sul percorso che porterà al Docfap, con il confronto tra le diverse soluzioni progettuali. Illustrate anche le modalità di finanziamento, gli step autorizzativi e le tempistiche previste.

Sul possibile accordo di programma, la presidente ha chiarito che non c’è una chiusura, ma che potrà essere definito solo quando tutti gli elementi saranno chiari, a partire dal quadro finanziario pubblico. Una volta definiti questi aspetti, la Regione è disponibile a sottoscriverlo con il Comune. Resta comunque regionale la competenza su edilizia e programmazione sanitaria.

“Stiamo portando avanti il nostro lavoro – ha concluso Proietti – e se il Comune di Terni collaborerà, non potrà che essere un valore aggiunto”.