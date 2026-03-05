Nuovi libri e risorse digitali per la Biblioteca di Città della Pieve

Oltre 12mila euro per arricchire il patrimonio culturale della comunità

(Cittadino e Provincia) – Città della Pieve, 5 marzo ’26 – L’Amministrazione comunale di Città della Pieve annuncia un nuovo importante risultato per la Biblioteca comunale “Francesco Melosio”: grazie alle risorse del Piano Olivetti, previsto dal Decreto Cultura 2025 promosso dal Ministro Alessandro Giuli, il Comune si è aggiudicato circa 12mila euro di contributi destinati all’acquisto di nuovi libri e contenuti digitali.

Le risorse ottenute consentiranno alla Biblioteca di arricchire ulteriormente il proprio patrimonio librario, proseguendo un percorso già avviato negli ultimi anni: dal 2020 ad oggi sono stati investiti complessivamente circa 50mila euro in nuovi acquisti che hanno permesso di potenziare numerose sezioni della biblioteca.

Una parte dei fondi è stata destinata anche all’acquisto di libri in formato digitale, che andranno ad ampliare l’offerta di ebook disponibili sulla piattaforma MediaLibraryOnLine, il servizio digitale che permette agli utenti iscritti di accedere gratuitamente a migliaia di titoli anche da casa.

Grande attenzione è stata riservata, come già avvenuto negli anni passati, alla valorizzazione della cultura e della storia locale. I nuovi acquisti contribuiranno infatti a rafforzare la Sezione Umbria, che già conta quasi 1500 volumi, e a sostenere l’editoria di prossimità e le piccole e medie case editrici.

Tra le novità più significative del 2025 figurano pubblicazioni dedicate alla storia del costume, un tema particolarmente rilevante per la tradizione del Palio dei Terzieri, oltre a nuovi volumi dedicati all’archeologia e all’archeologia locale con approfondimenti sulla civiltà degli Etruschi.

“Prosegue così – si legge in una nota – un lavoro di costruzione e arricchimento del patrimonio culturale già realizzato negli anni scorsi: nel 2023, ad esempio, la Biblioteca aveva acquisito tutti i principali volumi disponibili dedicati al grande maestro del Rinascimento Pietro Perugino, ampliando in modo significativo la documentazione su uno degli artisti più importanti legati al territorio. Alcuni dei nuovi libri sono già arrivati in biblioteca, mentre altri saranno consegnati nelle prossime settimane. Tutti i volumi saranno progressivamente catalogati e messi a disposizione degli utenti, andando ad arricchire ulteriormente un patrimonio librario sempre più ricco e accessibile”.

“Investire nella biblioteca – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Luca Marchegiani – significa investire nella conoscenza, nella memoria e nel futuro della nostra comunità. Ogni nuovo libro è un’opportunità in più per cittadini, studenti e studiosi di avvicinarsi alla lettura e alla cultura”.

L’invito rivolto a tutti è quello di visitare la biblioteca, scoprire le nuove acquisizioni oppure consultare comodamente da casa il catalogo online e le risorse digitali disponibili.