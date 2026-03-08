Nuova vita per Torgiovannetto: inaugurata la sede dell’ente Parco del Monte Subasio e il centro di terapia forestale

Un luogo restituito alla comunità, tra tutela dell’ambiente e benessere della persona

La nuova struttura promuove il contatto con la natura attraverso attività di Forest bathing, accogliendo cittadini e visitatori

È stata inaugurata questa mattina, presso il rinnovato complesso di Torgiovannetto, la sede ufficiale dell’Ente Parco del Monte Subasio insieme all’innovativo Centro di Terapia Forestale. L’operazione non rappresenta solo un recupero architettonico, ma la nascita di un polo strategico dove natura e salute si incontrano per valorizzare il territorio. Il nuovo Centro si ispira alla pratica del ‘Forest bathing’, che promuove l’immersione sensoriale nei boschi come strumento scientificamente riconosciuto per il benessere umano. Grazie ai fondi FSC e alla sinergia con la Regione Umbria, le strutture di Torgiovannetto e Colpernieri diventano i pilastri di un Parco terapeutico d’eccellenza.

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha sottolineato come l’opera restituisca dignità a un luogo a lungo rimasto silente: “Non è solo un taglio del nastro, ma l’avvio di un servizio concreto per cittadini e turisti. È il risultato di un lavoro serio e condiviso con la Regione Umbria, con AFoR e con l’Ente Parco: una collaborazione vera, che sta dando i suoi frutti. La sfida ora è rendere questi spazi vivi e produttivi ogni giorno”.

Sulla stessa linea l’Assessore regionale Simona Meloni, che vede nel progetto una risposta alla domanda di turismo lento: “Il viaggiatore contemporaneo cerca il contatto con la natura, vuole camminare, andare in bicicletta, riscoprire l’autenticità dell’Umbria. Se vogliamo investire davvero sui parchi dobbiamo costruire una rete capace di garantirne la fruibilità, anche perché è ormai dimostrato che il rapporto con la natura genera un benessere psicofisico reale”.

I visitatori troveranno percorsi sensoriali e aree esterne riqualificate con nuove piantumazioni, una sala sensoriale multimediale per introdurre l’esperienza immersiva, uffici istituzionali dell’Ente Parco, per un presidio costante e accessibile del territorio. Un valore aggiunto fondamentale è la gestione del patrimonio boschivo: il Complesso del Monte Subasio ha infatti ottenuto la certificazione PEFC, il massimo standard internazionale che garantisce una cura delle foreste rispettosa dell’ecosistema e delle generazioni future.

L’amministratore unico di AFoR Umbria, Oriano Anastasi, ha sottolineato il valore del lavoro condiviso: “Inaugurare questa sede rappresenta un passaggio fondamentale anche per lo sviluppo della terapia forestale. È stato un lavoro di squadra tra istituzioni, strutture operative e territorio. Questo luogo è un punto di partenza: la vera infrastruttura, quella che dobbiamo custodire e valorizzare ogni giorno, sono le nostre foreste”.

La Presidente della Regione, Stefania Proietti, ha ripercorso la genesi politica dell’opera: “Dal 2017 abbiamo lottato per restituire ai Comuni la gestione diretta dei parchi, combattendo l’abbandono. Torgiovannetto è la prova che la collaborazione tra Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina può generare modelli virtuosi per tutta l’Umbria”.

Un ringraziamento particolare è andato ad AFoR, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine e ai Servizi Operativi del Comune di Assisi per il lavoro tecnico e di messa in sicurezza. Nel corso della giornata sono stati consegnati dei riconoscimenti alla coppia protagonista del progetto “Importante è partire”, in procinto di intraprendere un viaggio intorno al mondo della durata di otto anni, simbolicamente accompagnato da messaggi di pace. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, la Presidente del Consiglio comunale di Assisi Annalisa Rossi, la Vicesindaca Veronica Cavallucci, l’Assessore con delega Parco del Subasio Scilla Cavanna, i Consiglieri comunali, Francesca Dini PEFC – Italia, Ilaria Vescarelli Usl Umbria 1, rappresentanti delle associazioni e delle Pro loco del territorio, oltre alle Forze dell’Ordine, ai Carabinieri e ai Carabinieri forestali impegnati nelle attività di tutela e prevenzione all’interno del Parco.

La nuova sede e il Centro di terapia forestale rappresentano così un ulteriore tassello nel percorso di tutela e fruizione sostenibile del patrimonio ambientale del Subasio, che rafforza il legame tra comunità e paesaggio.