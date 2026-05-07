Nuova governance per Connesi: Vincenzo Zappavigna nominato amministratore unico

La società opera nei servizi di connettività, telefonia e soluzioni tecnologiche per imprese e pubblica amministrazione – “Un momento importante che affronteremo con responsabilità, continuità e una forte attenzione allo sviluppo dei servizi”

Vincenzo Zappavigna è il nuovo amministratore unico di Connesi Spa, operatore italiano attivo nei servizi di connettività, telefonia e soluzioni tecnologiche per imprese e pubblica amministrazione. La nomina rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita e consolidamento dell’azienda, impegnata a rafforzare il proprio posizionamento nel mercato delle infrastrutture digitali e delle soluzioni tecnologiche.

Laureato in Economia e Management alla Luiss, Zappavigna ha avviato la propria attività professionale come dottore commercialista a Frosinone. Dal 2016 collabora con il gruppo DHH all’interno del quale ha maturato una consolidata esperienza nei processi di sviluppo e governance aziendale.

“Questo passaggio – ha commentato Zappavigna – rappresenta un momento importante per l’organizzazione, che affronteremo con responsabilità, continuità e una forte attenzione allo sviluppo dei servizi, all’innovazione e al valore offerto ai clienti”.

Connesi fa parte di DHH – Dominion Hosting Holding, gruppo europeo quotato sul mercato Euronext Growth Milan e attivo nei servizi cloud, nelle infrastrutture IT e nelle soluzioni digitali.

All’interno del gruppo, Connesi contribuisce con competenze specialistiche nella connettività professionale, nella telefonia e nelle soluzioni di rete evolute, operando in sinergia con altre realtà strategiche come Seeweb, player di riferimento nel cloud computing e nei servizi di data center.

L’integrazione tra le società del gruppo permette di offrire al mercato un ecosistema tecnologico completo, in grado di combinare connettività, cloud, colocation e servizi digitali avanzati, rispondendo alle esigenze di imprese e pubblica amministrazione in termini di performance, sicurezza, continuità operativa e scalabilità.

Il nuovo assetto di governance si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento e integrazione all’interno dell’ecosistema DHH, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di servizi digitali sempre più evoluti e interconnessi, a supporto della trasformazione digitale del territorio e delle organizzazioni.