Notte degli Oscar di Sintesi Servizi: l’agenzia premia le sue eccellenze

Occasione per riconoscere i risultati personali degli agenti e il lavoro di squadra

Una serata per celebrare le eccellenze nei diversi settori dell’agenzia, valorizzando competenze, determinazione e spirito di squadra. Un momento simbolico ma anche concreto di riconoscimento del lavoro, dell’impegno e dei risultati raggiunti da una realtà che può contare su grandi professionisti, come Giacomo Ravano, campione nazionale Unipol per le polizze infortuni. Per il secondo anno consecutivo Sintesi Servizi, agenzia Unipol di Perugia, ha riproposto la ‘Notte degli Oscar di Sintesi’, un appuntamento ormai identitario che unisce celebrazione, motivazione e visione strategica.

Alla serata, insieme al presidente di Sintesi Servizi Fabrizio Rasimelli e ai soci Romeo Gregorio, Daniele Simonelli e Michele Parrini, hanno partecipato anche figure apicali del Gruppo: Simone Petrini, Chief Commercial Officer Distretto Centro; Giuseppe Loiacono, Chief Commercial Officer Lazio e Umbria; Daniele Macario, Sales Manager, e Fabio Saracco della Direzione Marketing.

“Premiamo le eccellenze della nostra agenzia – ha commentato Rasimelli –, persone che lavorano ogni giorno con dedizione per Sintesi e per i nostri clienti, che rappresentano il nostro vero patrimonio. Sappiamo fare squadra e raggiungere risultati importanti. Questa Notte degli Oscar è dedicata a tutte le persone di Sintesi, perché meritano di essere coinvolte e valorizzate. Un grande passo avanti lo stiamo compiendo anche grazie al supporto tecnologico e alla visione innovativa che Umberto Bracchi sta portando nel nostro modello operativo”.

Tra i premiati, oltre a Ravano, il miglior venditore dell’anno Vincenzo De Blasi, risultato anche migliore venditore ramo danni, e la miglior venditrice vita Alessandra Ciarapica. La squadra prima classificata per risultati raggiunti è stata quella degli Avengers (Barbara, Marco, Vincenzo e Paola) mentre in seconda posizione si è classificata Viking (Giacomo, Alessandra, Fabio, Giovanni e Cristiana).

“È fondamentale riconoscere il valore delle risorse umane di questa agenzia – ha sottolineato Petrini – che ci ha abituato a performance di alto livello, spesso tra le prime 100 agenzie del Gruppo nel contest ‘Join the Top’, manifestazione che portiamo avanti da anni. Questa è stata l’occasione per celebrare agenti, dipendenti, subagenti e specialisti di una struttura organizzata che interpreta in modo eccellente il proprio ruolo sul territorio”.

Loiacono ha evidenziato la continuità dei risultati:

“Il 2025 di Sintesi Servizi – ha detto Loiacono – si è inserito in una traiettoria di crescita costante. È un’eccellenza non solo per Perugia e l’Umbria, ma per l’intera area Lazio-Umbria e per il Distretto Centro. Paragono Sintesi a Maradona: è genio, ma senza sregolatezza. I risultati sono frutto di programmazione, passione e forte senso di appartenenza. Sono certo che anche il 2026 sarà un anno di grande successo”. “Se penso a Sintesi per il 2026 – ha aggiunto Macario –, mi vengono in mente le Olimpiadi della nostra Nazionale di sci femminile, capace di regalare emozioni e risultati straordinari. Sono sicuro che anche quest’anno l’agenzia saprà lottare per le priorità strategiche, offrendo come sempre un servizio di eccellenza ai clienti e confermando la propria missione di consulenza e supporto qualificato”.

Il 2026 vedrà inoltre un’iniziativa innovativa: nel mese di marzo, Sintesi sarà la prima agenzia del Gruppo a ospitare una mostra di fumetti pensata per introdurre un nuovo linguaggio nella comunicazione assicurativa.