Nota di cordoglio per la scomparsa di Giovanni Raspa

“L’Amministrazione Comunale tutta e la Città di Assisi esprimono profondo cordoglio alla famiglia per l’improvvisa scomparsa del nostro concittadino Giovanni Raspa. Uomo delle istituzioni, innamorato della politica, gestita sempre con onestà e spirito di servizio, è stato consigliere in tre legislature negli anni ottanta. La Cavalcata di Satriano è sempre stato uno dei più alti pensieri della sua generosa vita e con lui perde la più nobile testimonianza soprattutto in questo anno francescano, volto ad allargare al mondo il significato culturale e spirituale di questo grande evento”.